Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Şırnak'ta

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sözleşmeli öğretmen olarak görev yapılan zorunlu çalışma süresine ilişkin, "İşin doğası gereği nerede ihtiyaç varsa devlet memuru olarak orada görev yapması lazım. 2016'da 2 bin kişi atanmış, 3 bin kişi ayrılmış buradan. Dolayısıyla da bu sistemi yapmazsak burada öğretmen tutamayız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Yılmaz, Cizre ilçesinde 7 liseden oluşan Cizre Okullar Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerle sohbet eden Yılmaz, sözleşmeli bir öğretmenle yaptığı sohbette, kadrolu ve sözleşmeli öğretmen arasında statü açısından bir fark olmadığını söyledi.

Bazılarının bu konuda sorun varmış gibi göstermeye çalıştığına işaret eden Yılmaz, "Devletin sana ihtiyacı var mı? Var. Biz öğretmen çalıştıracağız mı? Çalıştıracağız. Bu kadar. Başka türlü de buralarda öğretmen tutamıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlere atandığı ilde görev yapması zorunluluğu getirilen uygulamadan öncesine ilişkin, "Şırnak'a 3 bin 500 öğretmen atamışız. 2 bin 500 kişi bir yıl sonra tayin istemiş." ifadesini kullandı.