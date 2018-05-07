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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Şırnak'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 17:23 | Son Güncelleme

Bakan Yılmaz: - "(Terör saldırılarında hasar gören okullar) 64 okulumuz hasar gördü. Hasar gören 64 okulumuzun hasarı giderilip eğitime açıldı. 10 okulumuzun yerine 50 okulu kazandırdık. Şimdi 111 okulumuz daha yapılıyor" - "Bütçemizden 134 milyar liradan fazla eğitime ayırıyoruz. Yılda 25 bin öğretmen ataması yapılıyor. Bu başka ülkelerin bütün kamu personelinden daha fazladır"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin eğitim kurumlarına yönelik saldırılarına ilişkin "64 okulumuzun hasarı giderilip eğitime açıldı.10 okulumuzun yerine 50 okulu kazandırdık. Şimdi 111 okulumuz daha yapılıyor." dedi

Bakan Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak'ta, sanat sokağında Trafik Haftası nedeniyle kurulan simülasyon standının açılışını gerçekleştirdikten sonra Valilikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Valilik çıkışında gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, kentte 198 bin 123 öğrenci, 639 okul, 5 bin 236 derslik, 6 bin 424 öğretmen ve bin 486 ücretli öğretmen olduğunu söyledi.

Şırnak'ta okul öncesi okullaşma oranının yüzde 85'e ulaştığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Geçen yıl yaklaşık 55 bin öğrencimiz destekleme kursu eğitimi aldı. Dershanelerinin kapatılmasından dolayı bir öğrencimiz ilaveten ders almak istiyorsa, kendi öğretmenlerimiz tarafından kendi okullarında ücretsiz kurs veriyoruz. Bunlara katılan öğrencilerimizin sayısı 55 bin. Toplam öğrenci sayımızın 198 bin olduğunu düşünürsek, 55 bin iyi bir rakam. Her 4 kişiden biri kursa gidiyor. 14 bin 514 öğrencimizi taşımalı eğitim ile eğitime ulaştırıyoruz. Şuanda 8 bin 724 okuma yazma kursuna devam eden hanım kardeşimiz var. 619 tanede erkek kursiyerimiz var."

- "İnternet bağlantısı olmayan okulumuz kalmadı"

Yıl sonuna kadar Şırnak’ta okuma yazma bilmeyenleri sıfırlayacaklarını dile getiren Yılmaz, "Hemen hemen internet bağlantısı olmayan okulumuz kalmadı, ulaşamadığımız yerlere uydu üzerinde internet bağlantısı sağladık. Bugünümüz yarından daha iyi, geleceğimiz de bugünümüzden daha iyi olacak." dedi.

- "Medeniyet düşmanlarının bu ülkeye hiçbir yararı olmaz"

PKK'lı teröristlerin eğitim kurumlarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılara değinen Yılmaz, 10 okul ve 1 öğretmenevinin örgüt tarafından yakıldığını hatırlattı.

Bakan Yılmaz, şunları kaydetti:

"64 okulumuz da hasar gördü. Hasar gören 64 okulumuzun hasarı giderilip eğitime açıldı.10 okulumuzun yerine 50 okulu kazandırdık. Şimdi 111 okulumuz daha yapılıyor. Medeniyet düşmanlarının bu ülkeye hiçbir yararı olmaz. İnşallah önümüzdeki yıllarda, 2019 yılında ikili eğitimi kaldıracağız. Önümüzdeki yıl birçok programlı lise kazandıracağız. Çocuklarımızın eğitimden geri kaldığı her gün Şırnaklılara ve topluma verilen en büyük cezadır. Bütçemizden 134 milyar liradan fazla eğitime ayırıyoruz. Yılda 25 bin öğretmen ataması yapılıyor. Bu başka ülkelerin bütün kamu personelinden daha fazladır."

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Milli Eğitim Müdürü İsmet Yılmaz şırnak

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