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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Türkiye, kendi ulusal çıkarlarını, milli menfaatlerini göz önünde tutarak Afrin'le ilgili sorun olduğunda Rusya ile çözebilme kapasitesini, Münbiç ile ilgili sorun olduğunda ise diplomasi yoluyla ABD ile çözebilme kabiliyetini

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 12:14 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Türkiye, kendi ulusal çıkarlarını, milli menfaatlerini göz önünde tutarak Afrin'le ilgili sorun olduğunda Rusya ile çözebilme kapasitesini, Münbiç ile ilgili sorun olduğunda ise diplomasi yoluyla ABD ile çözebilme kabiliyetini kazanmış bir ülkedir."


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