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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’dan ezan hassasiyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 18:33 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ümraniye’de katıldığı açılış ve temel atma töreninde konuşması sırasında ezan okunduğunu fark etmesi ile konuşmasını durdurup ezanın bitmesini bekledi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ümraniye’de katıldığı açılış ve temel atma töreninde konuşması sırasında ezan okunduğunu fark etmesi ile konuşmasını durdurup ezanın bitmesini bekledi. Ezan sonrası konuşmasını sürdüren Bakan Yılmaz, “Bilgi de bilim adamı da bağımsızlığın olmazsa olmaz şartı” dedi.
Ümraniye Belediyesi, yapımı tamamlanan Şehit Köksal Karmil İmam Hatip Ortaokulu açılışı ve Madenler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurt Binası ile spor salonu temel atma törenini gerçekleştirdi. Törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Şehit Köksal Karmil’in ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören halk oyunu gösterileri ile devam etti. Protokol konuşmaları sırasında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ezan okunduğunu fark etmesi ile konuşmasını durdurup ezanın bitmesini bekledi. Bakan’ın bu duyarlı hareketi ise vatandaşların beğenisini kazandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri Şehit Köksal Karmil İmam Hatip Ortaokulunu gezerek bilgi aldı.
“Bilgi de bilim adamı da bağımsızlığın olmazsa olmaz şartı”
Nitelikli bilgiye sahip olunmadan tam bağımsızlığın olmadığını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, “Nitelikli bilgiyi ürüne dönüştürecek bilim adamına sahip olmadan Afrin operasyonu gibi operasyonlar yapamazsın. Kendi helikopterin olmasaydı, kendi mühimmatın olmasaydı, kendi insansız hava araçlarımız olmasaydı bugün bu operasyonu yapıp da bu derece başarılı olabilmek mümkün değildi. Ondan dolayı bilgi de bilim adamı da bağımsızlığın olmazsa olmaz şartı” dedi.
“Ümraniye’de ne kadar okulumuz var ise her birine katkı sağlamaya çalıştık”
Eğitim yatırımlarına son derece önem verdiğini ifade eden Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ise, “Gençliğin yetişmesi anlamında, eğitim ile alakalı her konuya temas edip destek vermeye çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz bu katkıyı da milli bir görev, bu ülkeyi seven insanların yapması gereken bir mesele olarak görüyoruz. Biz eğitime desteği milli seferberlik meselesi olarak gördük. Ümraniye’de ne kadar okulumuz var ise her birine katkı sağlamaya çalıştık” diye konuştu.

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