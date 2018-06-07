Milli Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz, "Çocuklarımızın başarılarını, sadece karnelerinden, karnedeki notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmeliyiz. Karneler, sadece dönem boyunca yapılan çalışmaların, gösterilen performansın neticesidir, başarının değerlendirilmesinde ise sadece bir araçtır." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, 2017-2018 eğitim öğretim yılının, yarın sona erecek olması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eğitimin, milli kültürü yaşatmanın en temel yolu olduğuna işaret eden Yılmaz, gelecek nesillere binlerce yıllık birikimin, kültürün, tarihin, milli ve manevi değerlerin, eğitimle aktarılabileceğini belirtti.

Yılmaz, gelişen ve değişen dünyada eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapıldığını vurgulayarak, "Bu bilinçle evlatlarımızı, teknolojiye yön verebilen, donanımlı, okuyan, araştıran, sorgulayan güçlü bireyler olarak yetiştirmek için çalışıyoruz, amacımız; hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.

- "Çocuklarımızın başarılarını sadece karnelerinden ibaret görmemeliyiz"