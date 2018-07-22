Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, baba ocağında

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, baba ocağı Ankara'nın Gölbaşı İlçesi Emirler Köyü'nde kendisi için verilen kutlama yemeğine katıldı. Hemşerilerinin yoğun ilgi gösterdiği Selçuk, "Sizlerin duaları bizim gayretimizle birleştiğinde, inşallah çok büyük mesafeler alacağız. Eğer sizin de destekleriniz olursa, Türkiye'de önümüzdeki yıllarda eğitimin, eğitim sisteminin şaha kalktığını hep beraber göreceğiz." dedi.

Bakan Selçuk, eşi Rana, kızı Şahika ve oğlu Yusuf Selçuk'la birlikte, baba ocağı olan Emirler Köyü'nde kendisi için verilen yemeğe katıldı. Ellerinde Türk bayraklı kalabalık bir grup tarafından karşılanan Bakan Selçuk için mahalle meydanında iki koç kurban edildi. Seymenlerin gösterilerinin ardından kürsüye çıkan Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ve Allahın izniyle bakanlık görevi nasip oldu. Ülkemize hizmet etmekle ilgili bir fırsat doğdu" dedi. Bakan selçuk konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye yeni yönetim sistemiyle dünyada çok daha kolay rekabet edebilmek için, yeni bir anlayışla, yeni bir kabiniyle, harekete geçmiş vaziyette. Bu kabinenin bir boyutu da Milli Eğitim Bakanlığı. Çocuklarımızın, evlatlarımızın geleceği, onların gelecekte çok daha sağlıklı ve mutlu olmaları için neler yapabiliriz bütün ekibimizle, buna kafa yoruyoruz. Bu köyden çıkmış birisi olarak, bir öğretmen olarak, bir öğretim üyesi olarak, bu toprağa hizmet etmek bana her zaman şeref verdi. Türkiye öğretmen sayısı bakımından, derslik sayısı bakımından çok büyük sıkıntılar içindeyken, şimdi Allah'a şükür çok büyük mesafeler alınmış vaziyette. Şimdi kaliteyi arttırmak için bir yolumuz var. Ve bu yolu aşacak güçteyiz. Hep beraber, iş birliği ve güç birliğiyle elimizden geleni yapacağız. Sizlerin duaları, bizim gayretimizle birleştiğinde inşallah çok büyük mesafeler alacağız. Eğer sizin de destekleriniz olursa, Türkiye'de önümüzdeki yıllarda eğitimin, eğitim sisteminin şaha kalktığını hep beraber göreceğiz. Desteklerini ve dualarınızı bekliyoruz."