Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerin dönüşümü için talimat mı verdi? CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan gündemi sarsacak iddia!

LGS yerleştirme sonuçlarına göre okul ve sınav puanı yüksek olmasına rağmen adrese dayalı yerleştirme sistemi yüzünden binlerce öğrenci istedikleri okula yerleşememiştir. Öğrenci ve velilerin büyük bir çoğunluğunun Anadolu ve fen liselerini tercih etmeleri nedeniyle imam hatip liselerinin kontenjanlarının yarısı boş kalmış durumdadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5 tercih sınırlaması içerisinde aynı okul türünden sadece 3 tercih yapabilme şartı, öğrencilerin imam hatip liselerini tercih etmesini zorunlu hale getirmiştir.

“Liselere girişte öğrencilere tercih ve adres sınırlaması dayatan yerel yerleştirme sonuçları da yüz binlerce öğrenci için ne yazık ki hüsranla sonuçlanmıştır. Bu süreçte eğitimcilerin ve velilerin haklı itirazlarını dikkate almayan iktidar bugün eğitimde yaşanan çöküşün tek sebebidir.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yazdığı iddia edilen talimak yazısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Yurdagül Uygun'un haberine göre Lise geçiş sisteminde binlerce öğrencinin açıkta kalacağını öngören Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yerleştirme sonuçları açıklanmadan okulların ihtiyaca göre Anadolu lisesine dönüştürülmesi için talimat verdiği iddia edildi.

Bakan Ziya Selçuk’un liselerin statüsünün değişimi için yazdığı iddia edilen yazı.

Ayrıca bu yıl 8. sınıftan mezun öğrencilerin 3'te 1'i de tercih yapmadığı için özel okullara ya da açık liselere giden öğrenci sayısında patlama yaşanması kuvvetle muhtemeldir.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN POLİTİKALARI SORUNUN ANA KAYNAĞI"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevcut eğitim politikalarının pedagojik değil ideolojik olması, ortak akıl yerine tek adamın dedikleriyle şekillenmesi sorunun ana kaynağıdır.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un 20 Temmuz 2018'de 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdiği yazıda öğrenci ve velilerin taleplerine duyarlı olunması ve ihtiyaca göre liselerin genel lise statüsüne dönüştürülmesi talimatının gereği de yerine getirilmediği gibi malumun ilamı olmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı yazısının gereğini yaparak mevcut mağduriyetlerin kısa vadede giderilmesi için, dayatmaya rağmen kontenjanları boş kalmış okulların statülerinin değişmesi için hiç zaman geçirmeden harekete geçmelidir."



