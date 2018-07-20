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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Oyunun ortasında kural değişmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 10:53 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, 'Oyunun orasında kural değişmeyecek' dedi.

Bakan Selçuk, 'Oyunun ortasında kural değişmeyecek. Hiçbir öğrenci, veli sürprizle karşılaşmayacak. 2 ay içinde 3 yıllık program açıklayacağız. bakan değil gören olacağım. Eğitim ihraç edilebilir ama ithal edilemez.' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları:

Eğitimde yeni bir dil inşa etmeye çalışıyoruz. Bir çocuğun hayatına dokunmanın vebalini çok çok derinden hissetmedikçe öğretmenlik mesleğini yapmanın önemi yok.

Ülkemizde doğan her çocuk kaybedilmeyecek kadar değerli. Bakın önemli demiyorum değerli diyorum. Biz bu değeri beraber inşa etmek zorundayız. Eğitim hayat sahnesinin tümünü kapsayan bir fonksiyondur. Bu meseleyi bürokratik bir mesele olmaktan çıkartıp topyekun bir mesele olarak düşünmemiz gerekiyor. Bizim bunun için ekibimiz hazır. Bize benim arkadaşlarım değil Türkiye’nin birikimi lazım.

Heyecanım çocukların heyecanı öfkem çocukların öfkesi. İşin müjdeli kısmı şu; biz sadece regülasyon politikalarıyla herhangi bir maddi katkı gerekmeksizin mevcut şartları düzenleyerek çok büyük yol alabiliriz. Bunu çok kısa sürede yapmak mümkün. Eğitim uzun sürede inşa edilen ama kısa sürede zarar gören bir kurum. Milli eğitim bakanı kendisi için bir şey yapmaz gelecek için yapar. Bizim duruşumuz geleceği inşa etmek noktasında.

"HİÇBİR ÖĞRENCİMİZ, VELİMİZ SÜRPRİZLE KARŞILAŞMAYACAK"

Hiçbir öğrencimiz, hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında kural değiştirmeyeceğiz. Elbette hatamız olarak ama ilke olarak böyle bir yaklaşımımız olduğunu söyleyebilirim. Adaleti şiar edineceğiz.

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