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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 09:14 | Son Güncelleme

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk'un, koltuğa oturan tüm bakanlar gibi liseye giriş sistemine el atacağı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı olan Ziya Selçuk, koltuğa oturan her bakan gibi liseye giriş sistemine el atıyor. “Böyle sistem olmaz” dediği ifade edilen Selçuk, sistemdeki sorunun giderilmesi için komisyon kurdu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Prof. Ziya Selçuk, liseye geçiş sisteminde yaşanan sorunları sonlandırmak ve yerleştirmeler sonucu öğrencilerin açıkta kalmaması için komisyon oluşturdu. Gelecek sistemde de köklü değişiklikler için daha sonra kapsamlı bir çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Eğitimde liyakat, kariyer ve adalet anlayışı içinde çalışacağını belirten Selçuk, liseye giriş sisteminde yaşanan sıkıntıların faturasının kendisine kesilmemesi gerektiğini belirtti. Selçuk, sorunların giderilmesi ve açıkta öğrenci bırakılmaması için çalışacağını kaydetti.

'MÜLAKATLAR KALDIRILMALI'

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Genel Sekreter Musa Akkaş ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Selçuk'a eğitimin gündemindeki öncelikli konular ve sorunlar hakkında rapor sunuldu.

Raporda yer alan önerilerden bazıları şöyle:

"– Yönetici atamalarındaki liyakatsizliğe son verilmeli, atamalarda mülakat kaldırılmalı.

– Tüm öğretmenler kadrolu olarak atanmalı.

– Öğretmenlere performans değerlendirme ve rotasyon sisteminden vazgeçilmeli.

– Kariyer basamakları ile ilgili yeni yasal düzenleme yapılmalı, zorunlu hizmet bölgelerindeki öğretmenlere tazminat ödenmeli.

– Okullarımıza ne idiğü belirsiz grup, cemiyet, vakıf ya da dernekler alınmamalı.

– Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli, hazırlık ödeneği tüm çalışanlara ödenmeli.

– Sendikal ayrımcılığın önüne geçilmeli."


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Okuyucu Yorumları 21 yorum
AKP sadece eğitimi değil ahlagi adaleti hukuku devleti mahvetti 15 Temmuz TÜRK ordusuna ERGENEKON BALYOZ kumpaslari andimizin kaldırılması pkk nin siyasallaşması haburda alkışlanması PYD lideri saraylarda ağırlanması v.s v.s
Söylediklerinin hepdi doğru eyis bu bakanı kovar !!!
Senin bakan olarak atanma sebebin zaten yalnış olan sisteme müdahalede bulunup düzeltmek değil mi?
Helal Sana !
ben mi getirdim bu sistemi
adam doğruyu söyleyince şoke eden çıkış oluyor. Yalakalık yapmayı görev edinen bürokratlar yüzünden ülke bu duruma geldi.
AHA TÜRKİYE İÇİN FAYDALI BİR İNSAN KESİN DEGİŞTİRİRLER !
BU BAKAN GİDİCİ,TEZ ZAMANDA YOLCU HABERİNİZ OLSUN
İşte böyle birisini bekledik yıllarca bravo
AKP sadece eğitimi değil ahlagi adaleti hukuku devleti mahvetti 15 Temmuz TÜRK ordusuna ERGENEKON BALYOZ kumpaslari andimizin kaldırılması pkk nin siyasallaşması haburda alkışlanması PYD lideri saraylarda ağırlanması
sayın bakan iyi diyon hoş dionda bunları yaparsan seni oturturlarmı o koltukta
Bu adam da düzeltemez se kimse düzeltemez
İste bu Adamsin
Yeni milli eğitim bakanı işe hızlı girdi ama oda yakında yorulur gibime geliyor. Teog ve Lgs sistemi sanki uzaydan geldi. Kendileri yazıyor kendileri oynuyor ve kendileri gülüyorlar. Bu memlekette insan çooook. Zaman her şeyin ilacıdır. Bakaceyiz göreceyiz.
bir devrim yapıver ziya bey
Bütün dualarımız hakkın ve adaletin yanında olanlarla...
AKP sadece eğitimi değil ahlagi adaleti hukuku devleti mahvetti 15 Temmuz TÜRK ordusuna ERGENEKON BALYOZ kumpaslari andimizin kaldırılması pkk nin siyasallaşması haburda alkışlanması PYD lideri saraylarda ağırlanması v.
sayın bakanım engelli hizmetli olmasın onları ALLAH için memur kadrosu verilsin kadron hizmetli denip bazı okul müdürleri çok eziyor raporlarına bakılmıyor kalp rahatsızı engelliye boya yaptırılıyor yürüme engelliye çay dağıttırıyorlar en güzeli birdefada olsa memurluğa geçirilsinler zaten işkurdan çoğu okula temizlikçi personel gönderiliyor bu engellilerin diplomalarına sertifikalarına bakılıp memurlukta değerlendirseler çok daha iyi olur sayğılar.
AKP sadece eğitimi değil ahlagi adaleti hukuku devleti mahvetti 15 Temmuz TÜRK ordusuna ERGENEKON BALYOZ kumpaslari andimizin kaldırılması pkk nin siyasallaşması haburda alkışlanması PYD lideri saraylarda ağırlanması v.s
helal sana hemşerim
Sayın bakanım teog yeniden olmalı ve 5,6,7, sınıflar ise 1. ve 2. dönem için başarı değerlendime sınavı ile alacaüı not ortalamaları 8.sınıf teog 1 ve 2 sınavını etkilemeli,
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