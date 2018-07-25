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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 17:48 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları’nın Genel Kurulu’nu toplayarak, tüm hisselerini devrettiği ortaya çıktı. Bakan Ziya Selçuk, aldığı bu kararla Maya Okulları ile arasında olan resmi bağlantıyı da kopardı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Habertürk'ün haberine göre Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni kabinenin açıklandığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturduğu 9 Temmuz 2018'de, kurucusu olduğu Maya Okulları'nın Genel Kurulu'nu toplayarak, tüm hisselerini devretmiş.

Yeni hükümet sistemiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden iş dünyasından ve bürokrasiden isimler yer aldı. Bunlardan birisi de Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Maya Okulları'nın kurucusu Ziya Selçuk oldu.

OKULLARIN YÖNETİMİNDEN DE AYRILDI

Yeni kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018'de açıklandı. O gün, Maya Okulları yöneten şirketin genel kurulu da toplandı. Ziya Selçuk, yasal olarak şirket hissedarı olmasına bir engel bulunmamasına rağmen, okulları yöneten şirketlerdeki tüm hisselerini devretti, okulların yönetimindeki görevlerinden de ayrıldı.

2.5 MİLYON TL'Yİ DEVRETTİ

Maya-Gen Yayıncılık Bilgisayar İnşaat Gıda Turizm Ticaret Limited Şirketi'nin Genel Kurulu'nda alınan karar 13 Temmuz'da tescil edildi, 18 Temmuz'da da Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandı. 2002 yılında kurulan şirketin üç ortağı bulunuyor. Bunlar, 10 bin hisse payı sahibi olan Ziya Selçuk, 5 bin pay sahibi kardeşi Oktay Selçuk ve yine 5 bin pay sahibi yeğeni Sefa Kayra Selçuk. Hisse paylarının beheri 250 TL. Ziya Selçuk, 2 milyon 500 bin TL sermaye payı karşılığı 10 bin hisseyi kardeşi Oktay Selçuk'a devretti. Şirketin müdürler kurulu başkanlığı görevi de Ziya Selçuk'tan Oktay Selçuk'a geçti. Bakan Ziya Selçuk, aldığı bu kararla Maya Okulları ile arasında olan resmi bağlantıyı da kopardı.

ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesinin en çok konuşulan isimlerinden olan Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961'de Ankara Gölbaşı'nda doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tamamladı ve aynı üniversitede Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans yaptı. Daha sonra doktora eğitimine devam eden Ziya Selçuk, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamladı. Sonrasında yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesi'nde görev yapan Ziya Selçuk, doçent ve profesör unvanlarını almaya hak kazandı.

Çok sayıda özel eğitim-öğretim kurumunun kuruluşunu üstlenen Selçuk, TED Üniversitesi'nin de kurucuları arasında. Selçuk, 2003-2008 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu başkanlığını yürüttü. İngilizce bilen Selçuk, evli ve üç çocuk babasıdır.

Ziya Selçuk, Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, gelişim, öğrenme ve mizaç konularında çok sayıda araştırmaya imza attı. Selçuk aynı zamanda Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi Üyesi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı ziya selçuk maya okulları

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