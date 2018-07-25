Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni kabinenin açıklandığı gün tüm hisselerini devretmiş!

Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni kabinenin açıklandığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturduğu 9 Temmuz 2018’de, kurucusu olduğu Maya Okulları’nın Genel Kurulu’nu toplayarak, tüm hisselerini devretmiş.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, Yeni hükümet sistemiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nden iş dünyasından ve bürokrasiden isimler yer aldı. Bunlardan birisi de Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Maya Okulları’nın kurucusu Ziya Selçuk oldu. Yeni kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018’de açıklandı. O gün, Maya Okulları yöneten şirketin genel kurulu da toplandı. Ziya Selçuk, yasal olarak şirket hissedarı olmasına bir engel bulunmamasına rağmen, okulları yöneten şirketlerdeki tüm hisselerini devretti, okulların yönetimindeki görevlerinden de ayrıldı.

Maya-Gen Yayıncılık Bilgisayar İnşaat Gıda Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin Genel Kurulu’nda alınan karar 13 Temmuz’da tescil edildi, 18 Temmuz’da da Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandı. 2002 yılında kurulan şirketin üç ortağı bulunuyor. Bunlar, 10 bin hisse payı sahibi olan Ziya Selçuk, 5 bin pay sahibi kardeşi Oktay Selçuk ve yine 5 bin pay sahibi yeğeni Sefa Kayra Selçuk. Hisse paylarının beheri 250 TL. Ziya Selçuk, 2 milyon 500 bin TL sermaye payı karşılığı 10 bin hisseyi kardeşi Oktay Selçuk'a devretti. Şirketin müdürler kurulu başkanlığı görevi de Ziya Selçuk'tan Oktay Selçuk'a geçti. Bakan Ziya Selçuk, aldığı bu kararla Maya Okulları ile arasında olan resmi bağlantıyı da kopardı.

3 ŞEHİRDE 4 YERLEŞKE

Özel Maya Okulları 2002 yılında kuruldu. Ankara'da Oran ve İncek'te, Diyarbakır’da ve Antalya Manavgat'ta olmak üzere toplam 4 yerleşkesi var. Maya Okulları'nda anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi bulunuyor. Selçuk'un kurucusu olduğu okulların genel müdürlüğünü ise Metin Selçuk yürütüyor.

