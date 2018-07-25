HABER

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni kabinenin açıklandığı gün tüm hisselerini devretmiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 14:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıkladığı gün, Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Ziya Selçuk'un Maya Okulları'nın Genel Kurulu'nu topladığı ve tüm hisselerini devrettiği ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, aldığı bu kararla Maya Okulları ile arasında olan resmi bağlantıyı da kopardı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni kabinenin açıklandığı gün tüm hisselerini devretmiş!

Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni kabinenin açıklandığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturduğu 9 Temmuz 2018’de, kurucusu olduğu Maya Okulları’nın Genel Kurulu’nu toplayarak, tüm hisselerini devretmiş.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, Yeni hükümet sistemiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nden iş dünyasından ve bürokrasiden isimler yer aldı. Bunlardan birisi de Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Maya Okulları’nın kurucusu Ziya Selçuk oldu. Yeni kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018’de açıklandı. O gün, Maya Okulları yöneten şirketin genel kurulu da toplandı. Ziya Selçuk, yasal olarak şirket hissedarı olmasına bir engel bulunmamasına rağmen, okulları yöneten şirketlerdeki tüm hisselerini devretti, okulların yönetimindeki görevlerinden de ayrıldı.

Maya-Gen Yayıncılık Bilgisayar İnşaat Gıda Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin Genel Kurulu’nda alınan karar 13 Temmuz’da tescil edildi, 18 Temmuz’da da Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandı. 2002 yılında kurulan şirketin üç ortağı bulunuyor. Bunlar, 10 bin hisse payı sahibi olan Ziya Selçuk, 5 bin pay sahibi kardeşi Oktay Selçuk ve yine 5 bin pay sahibi yeğeni Sefa Kayra Selçuk. Hisse paylarının beheri 250 TL. Ziya Selçuk, 2 milyon 500 bin TL sermaye payı karşılığı 10 bin hisseyi kardeşi Oktay Selçuk'a devretti. Şirketin müdürler kurulu başkanlığı görevi de Ziya Selçuk'tan Oktay Selçuk'a geçti. Bakan Ziya Selçuk, aldığı bu kararla Maya Okulları ile arasında olan resmi bağlantıyı da kopardı.

3 ŞEHİRDE 4 YERLEŞKE

Özel Maya Okulları 2002 yılında kuruldu. Ankara'da Oran ve İncek'te, Diyarbakır’da ve Antalya Manavgat'ta olmak üzere toplam 4 yerleşkesi var. Maya Okulları'nda anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi bulunuyor. Selçuk'un kurucusu olduğu okulların genel müdürlüğünü ise Metin Selçuk yürütüyor.

PARTNERTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdıTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdı
Kilis'te kaçak kazıda mozaik bulunduKilis'te kaçak kazıda mozaik bulundu
Edirne'de yerel gazeteler, Yunanca 'Geçmiş olsun komşu' başlığıyla çıktıEdirne'de yerel gazeteler, Yunanca 'Geçmiş olsun komşu' başlığıyla çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ziya selçuk maya okulları Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabine

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz intihar girişiminde bulundu! Hadise cephesinden açıklama

Rafet El Roman fena yakalandı

Rafet El Roman fena yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları 25 Temmuz: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 25 Temmuz: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Pasaportu iptal edilen 155 bin 350 kişinin pasaportu geri verildi!

Pasaportu iptal edilen 155 bin 350 kişinin pasaportu geri verildi!

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! (25 Temmuz hava durumu)

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! (25 Temmuz hava durumu)

Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

Sayısal Loto sonuçları 25 Temmuz: 4 devirli ikramiye için çekilecek! (MPİ canlı çekiliş)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.