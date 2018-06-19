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Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin:

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 18:08 | Son Güncelleme

"Liselere geçişte sınavsız uygulamaya adım adım gidiyoruz. Bu yıl tamamında olmasa bile okullarımızın yüzde 90'ında yapabilecek duruma geldik. Yüzde 10'unda sınavla öğrenci almaya devam edeceğiz"

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, "Liselere geçişte sınavsız uygulamaya adım adım gidiyoruz. Bu yıl tamamında olmasa bile okullarımızın yüzde 90'ında yapabilecek duruma geldik. Yüzde 10'unda sınavla öğrenci almaya devam edeceğiz." dedi.

Tekin, Bakanlıktan 9 genel müdürün yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürlerinin katılımıyla Tokat 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Tekin, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2013'ün yaz aylarında, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis konuşmasında, "SBS sınavlarını kaldırıyoruz. Yerine bakanlığımız model üretti, açıklayacak" dediğini hatırlattı.

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile basın toplantısında bu modeli açıkladıklarını belirten Tekin, "Aslında çocuklarımızın ortaokul çağında sınav baskısı ile hareket etmesini istemiyoruz. Liselere geçişin sınavsız olmasını istiyoruz. Liselere geçişte çocuklarımızın ilgileri, alakaları ve yeteneklerine göre yönlendirme yapalım. Önce bu anlamdaki çocuklarımızın yeteneklerini tespit edelim. Sonra da yeteneklerine uygun liselere yönlendirelim. Arzu ediyoruz, bunu istiyoruz." diye konuştu.

Çocukların küçük yaştan itibaren sportif, sanatsal ve kültürel yeteneklerinin tespit edilmesi gerektiğine işaret eden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun altyapısını oluşturmak için önce Gençlik ve Spor Bakanlığı, ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol yaptık. Orada şunu hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı 5. sınıftaki çocuklarımızın tamamını yetenek taramasından geçirecek. O tarama testine göre çocuklarımızı spor liselerine yönlendireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı aynı kategorideki çocuklarımızı sanatsal yeteneklerine göre bir tarama testinden geçirecek. Burada altyapıyı oluşturduk. Liselere geçişte sınavsız uygulamaya adım adım gidiyoruz. Bu yıl tamamında olmasa bile okullarımızın yüzde 90'ında yapabilecek duruma geldik. Yüzde 10'unda sınavla öğrenci almaya devam edeceğiz."

Tekin, beş yıl önce sekiz yıllık bir projeksiyon çizdiklerini dile getirerek, "Kamuoyu, bu adımları attığımızda 'Milli Eğitim Bakanlığı yapboz tahtasına döndü.' diyor. Anlamakta zorlanıyorum arkadaşlar. Yapboz tahtasına dönüştürmek, öğretmenlerimizi rahatsız etmek kaygımız niye olsun? Bu ülkenin vatandaşıyız. Bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz." diye konuştu.

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