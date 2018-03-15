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Milli Eğitim Bakanlığı Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantısı Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 16:41 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Milli Eğitim Bakanlığı Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantı Programı” Öğrenci Merkezi Salon 2009’da gerçekleştirildi.Toplantı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığından gelen konuklar Rektör Prof.

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Milli Eğitim Bakanlığı Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantı Programı” Öğrenci Merkezi Salon 2009’da gerçekleştirildi.
Toplantı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığından gelen konuklar Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından gerçekleşen toplantıya ise; Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Özcan ve Prof. Dr. Aydın Aybar, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih Kuzu ve farklı üniversitelerden çok sayıda öğretim elemanı katıldı.

“Ülkemizin, devletimizin olanakları eğitim için seferber ediliyor”
“Milli Eğitim Bakanlığımız, ülkemizin nitelikli insan gücüne katkı sağlamak amacıyla yaklaşık bir asırdır yurt dışına lisansüstü öğrenim için öğrencilerimizi gönderiyor” diyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan toplantının açılış konuşmanda “Bu program Türkiye’deki tüm üniversitelerimiz için çok önemli. Şu an itibarıyla Anadolu Üniversitesi’nin akademik kadrosunda bulunan 46 öğretim üyemiz bu program aracılığıyla yurt dışında öğrenim görerek, üniversitemize ve Türk bilimine hizmet ediyor. Yine aynı şekilde 10 bursiyerimiz de üniversitemizin öncelikli alanlarında yurt dışında lisansüstü çalışmalarına devam ediyor. Eğitim söz konusu olunca ülkemizin, devletimizin olanakları seferber ediliyor. Bu program da bunun en güzel örneklerinden biri çünkü neredeyse Cumhuriyet tarihi ile yaşıt bir programdan bahsediyoruz. Bu aşamada devletimiz, büyük fedakârlıklarla insan gücü yetiştirmek adına bu programı uyguluyor” dedi.
Rektör Gündoğan, konuşmasının devamında da “Kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığımız yurt dışına göndermiş olduğu personelini, özellikle üniversitelere yetişmiş insan gücüne katkı sunmak amacıyla gönderiyor. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığımıza müteşekkiriz. İnşallah bu programın karşılıklı görüş alışverişi ile daha verimli ve etkili bir şekilde düzenlenmesi, harcanan kaynakların en etkin şekilde değerlendirilmesine katkı sunacağını umuyoruz” şeklinde konuştu.

“YLSY Projesi Türkiye’ye yarar sağlayacak önemli bir projedir”
Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ise konuşmasında “YLSY Projesi Türkiye’ye katma değer bakımından yarar sağlayacak önemli bir projedir. Milli Eğitim Bakanımıza projeyi bu kadar başarılı bir seviyeye getirdikleri için, Anadolu Üniversitemize de bu konuya öncülük ettiği ve destek verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah projemiz; ülkemiz, öğrencilerimiz ve hepimiz için hayırlara vesile olacak” ifadelerini kullandı.

“Amacımız projemizin etkin kullanımını sağlamak”
“Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye için çok önemli bir stratejik insan kaynağı projesinin koordinasyonu yapılıyor” diyen Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, “Tarihi çok eski olan bu proje aracılığıyla son beş yıldır öğrencilere yurt dışında öğrenim görme olanağı sunuluyor. Amacımız projemizi büyütmekten ziyade, etkin kullanımını sağlamak. Biz projemizi ne kadar etkin kılarsak, ülkemiz için o kadar iyi sonuçlar ortaya çıkar. Dolayısıyla bu proje için potansiyeli yüksek öğrenciler seçeceğiz. Bu sebeple her gittiğimiz üniversitede öğrencilerimize projemizi tanıtıyor ve onlara yurt dışı eğitim programını sunuyoruz” şeklinde belirtti.
Açılış konuşmalarının ardından Milli Eğitim Uzmanı Recep Demir, “Milli Eğitim YLSY Programı ve REBUS Yurt İçi Akademik Danışman Modülü” konusunda sunum gerçekleştirdi. Demir, YLSY Burs Programının hangi noktada olduğu ve Resmi Burs Öğrenci Sistemi (REBUS) konularını içeren tanıtımlar yaptı. Toplantının sabah oturumunda Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih Kuzu ile Milli Eğitim Uzmanı Recep Demir katılımcıların sorularını yanıtladı.
“Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantı Programı”nın öğleden sonraki oturumu ise Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih Kuzu’nun açılış konuşması, Milli Eğitim Bakanlığı YLSY Programı hakkında sinevizyon gösterimi ve Öğretmen Havva Görkem Altunbaş’ın YLSY Programına ilişkin sunumuyla devam etti. Fatih Kuzu ve Havva Görkem Altunbaş, YLSY’ye katılım koşulları, program aracılığıyla sağlanan olanaklar, eğitim için gidilebilecek ülkeler, programdan bugüne kadar yararlanan ve yerleşen kişi sayıları, bursiyerlerin eğitim süreçleri ve sonrasında karşılaşabilecekleri durumlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Program, soru-cevap bölümünün ardından son buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantısı Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi

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Milli Eğitim Bakanlığı Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantısı Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantısı Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi
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Milli Eğitim Bakanlığı Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantısı Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantısı Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi
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Milli Eğitim Bakanlığı Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantısı Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantısı Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi
4 / 8

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantısı Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantısı Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi
5 / 8

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantısı Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantısı Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi
6 / 8

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantısı Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantısı Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi
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Milli Eğitim Bakanlığı Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantısı Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantısı Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi
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Milli Eğitim Bakanlığı Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantısı Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantısı Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi
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