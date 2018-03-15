Milli Eğitim Bakanlığı Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantısı Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Milli Eğitim Bakanlığı Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantı Programı” Öğrenci Merkezi Salon 2009’da gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığından gelen konuklar Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından gerçekleşen toplantıya ise; Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Özcan ve Prof. Dr. Aydın Aybar, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatih Kuzu ve farklı üniversitelerden çok sayıda öğretim elemanı katıldı.

“Ülkemizin, devletimizin olanakları eğitim için seferber ediliyor”

“Milli Eğitim Bakanlığımız, ülkemizin nitelikli insan gücüne katkı sağlamak amacıyla yaklaşık bir asırdır yurt dışına lisansüstü öğrenim için öğrencilerimizi gönderiyor” diyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan toplantının açılış konuşmanda “Bu program Türkiye’deki tüm üniversitelerimiz için çok önemli. Şu an itibarıyla Anadolu Üniversitesi’nin akademik kadrosunda bulunan 46 öğretim üyemiz bu program aracılığıyla yurt dışında öğrenim görerek, üniversitemize ve Türk bilimine hizmet ediyor. Yine aynı şekilde 10 bursiyerimiz de üniversitemizin öncelikli alanlarında yurt dışında lisansüstü çalışmalarına devam ediyor. Eğitim söz konusu olunca ülkemizin, devletimizin olanakları seferber ediliyor. Bu program da bunun en güzel örneklerinden biri çünkü neredeyse Cumhuriyet tarihi ile yaşıt bir programdan bahsediyoruz. Bu aşamada devletimiz, büyük fedakârlıklarla insan gücü yetiştirmek adına bu programı uyguluyor” dedi.

Rektör Gündoğan, konuşmasının devamında da “Kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığımız yurt dışına göndermiş olduğu personelini, özellikle üniversitelere yetişmiş insan gücüne katkı sunmak amacıyla gönderiyor. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığımıza müteşekkiriz. İnşallah bu programın karşılıklı görüş alışverişi ile daha verimli ve etkili bir şekilde düzenlenmesi, harcanan kaynakların en etkin şekilde değerlendirilmesine katkı sunacağını umuyoruz” şeklinde konuştu.