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Milli Eğitim Bakanlığınca, sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirmeler için 2 Haziran'daki merkezi sınavın giriş belgeleri, e-okul sisteminden açıklandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 18:25 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirmeler için 2 Haziran'daki merkezi sınavın giriş belgeleri, e-okul sisteminden açıklandı.


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