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Milli Eğitim Müdür Yardımcısı'ndan '15 Temmuz' klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 13:17 | Son Güncelleme

BURSA'da İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yavuz Bayar, şair Nurullah Genç'in 15 Temmuz için yazdığı şiirini besteleyip, Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin de desteği ile klip çekti.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yavuz Bayar, şair Nurullah Genç'in 15 Temmuz için yazdığı şiirini besteleyip, Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin de desteği ile klip çekti. Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Bayar (49), Prof. Dr. Nurullah Genç'in yazdığı 15 Temmuz şiirini besteleyip klip çekti. Nurullah Genç'in sevdiği bir şair olduğunu ve geçen sene bu şiiri okuduğunda çok etkilendiğini ifade eden Bayar, "Evde bağlamamla çalışırken şiirle birlikte birşeyler çaldım ve kendimce güzel bir melodi çıktı. Yakınlarımın teşvikiyle stüdyo çalışması yaptık. Daha sonra çevremdekiler klip çekmem için ısrar edince ben de 15 Temmuz duygusunu yansıtması amacıyla klip çektim" dedi. 'ÇALIŞMALAR 3 GÜNDE BİTTİ' Bu klip çalışmasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğretmen arkadaşlarından da destek aldığını ifade eden Bayar, "Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki müzik öğretmenlerimiz, görüntü çekimlerinde de Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri büyk katkı sağladılar. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi de tonmaister ve mix desteği verdi. Bu çalışmanın çarşamba günü aranjesi yapıldı, perşembe günü stüdyo kaydı yapıldı, cuma günü de klibi çekildi" diye konuştu. 'ŞEHİTLERİMİZE MİNNETİMİ İFADE ETMEK İSTEDİM' Milletlerin toplumsal geçmişinde acıların olduğunu ifade eden Yavuz Bayar, "Bu acı olaylarla ilgili türküler söylenir, ağıtlar yakılır. Çanakkale Türkümüz var, 'Hey onbeşli' diye başlanıp söylenen, 15 yaşında Çanakkale'ye gönderilen ve şehit olan çocuklar var. 15 Temmuz şehitlerimiz var. Ben de şehitlerimize minnetimizi ifade etmek amacıyla böyle bir çalışma yaparak iz bırakmak istedim" diye konuştu. Yavuz Bayar, klibin bazı yerel kanallarda yayınlanmaya başladığını ve izleyenlerin kendisine olumlu dönüşler yaptığını kaydetti.

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