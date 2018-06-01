HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE LGS EYLEMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:39 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK / İSTANBUL DHA Bu yıl TEOG yerine ilk kez yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na karşı öğrenci ve veliler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto eylemi yaptı.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK / İSTANBUL DHA
Bu yıl TEOG yerine ilk kez yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na karşı öğrenci ve veliler, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto eylemi yaptı.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde saat 14.00'te toplanan öğrenci ve velilerin protesto eylemine, bazı CHP'liler ile STK'lar da destek verdi. Grup ellerinde pankart ve dövizler bulunduğu halde slogan attı.

"BAKANLIK HER ŞEYİ ÇORBA HALİNE GETİRDİ"
Ardından, LGS'ye girecek öğrenci velileri adına basın açıklamasını Orhan Üstün okudu. Üstün, “Bu sınav ve ardından yapılacak yerleştirme sistemi bu dönem öğrenci ve velilerin kâbusu haline geldi. Bir gecede kaldırılan TEOG yerine gelen sistem, birçok eleştiriye maruz kalmış TEOG'u bile arattı. Aceleciliğin ve keyfiyetin bedelini bu sınava hazırlanan gelecek dönem liselere başlayacak olan öğrenciler ve veliler ödedi ve ödeyecek. Bakanlığın yeni sistemle vadettiği hiçbir şey gerçekleşemez. Ne öğrenciler sınav stresinden kurtuldu ne de öğrenciler istedikleri okula yerleşebilecek durumda yeni sistemle bakanlık her şeyi çorba haline getirdi. Her zaman ki gibi veli ve öğrencilere bu sisteme alışmaları dışında bir seçenek bırakmadı." Dedi.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Ben buradan hiç Milli Eğitim Bakanı'na seslenmeyeceğim. Çünkü bir ülkede bir adamın iki dudağından çıkan sözle sistem değişiyorsa ve bundan Milli Eğitim Bakan'ının haberi yoksa söyleyecek biz söz yoktur. Ancak şu denilebilir." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
------------------
-Grubun toplanması
-Ellerindeki pankart ve dövizler
-Slogan atmaları
-Yapılan basın açıklaması
-Kaftancıoğlu'nun açıklaması
Detaylar

PARTNERMetal dedektörü ile arama yapıyordu... Çıkanı görünce...Metal dedektörü ile arama yapıyordu... Çıkanı görünce...
Antalya turizminde mayıs rekoruAntalya turizminde mayıs rekoru
Balıklıgöl'deki caminin onarımı için 3 yabancı ekip deneysel çalışma başlattıBalıklıgöl'deki caminin onarımı için 3 yabancı ekip deneysel çalışma başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadavraya cenaze töreni! 17 yıl sonra toprağa verildi

Kadavraya cenaze töreni! 17 yıl sonra toprağa verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyamanlılara tütün müjdesi: Rahat olun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyamanlılara tütün müjdesi: Rahat olun!

Kadın sürücü kaza sonrası şoka girdi!

Kadın sürücü kaza sonrası şoka girdi!

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Berat Albayrak'ın o sözlerine tepki

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Berat Albayrak'ın o sözlerine tepki

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı

İYİ Parti Aleyna Tilki'den özür diledi!

İYİ Parti Aleyna Tilki'den özür diledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.