"Milli Eğitim müdürlüklerini işgal" talimatı ve "camilerin boşaltılması" hedefi PKK raporunda

DİYARBAKIR (AA) - Muş'ta sahte kimlikle yakalanan bir kişinin üzerinde ele geçirilen hafıza kartında silindiği tespit edilen dosyanın incelenmesi sonucu terör örgütü PKK'ya ait örgütsel bir raporun içeriğinde "Milli Eğitim müdürlüklerinin işgali" talimatı ve "camilerin boşaltılması" hedefinin yer aldığı belirlendi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğüne 5 yıl önce yapılan ihbar sonucu Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan karar doğrultusunda düzenlenen operasyonda M.Ç. yakalandı. Sahte kimlikle yakalanan M.Ç'nin üzerinde ele geçirilen bir hafıza kartında yapılan teknik incelemede daha önce silinen bir dosyasının geri getirilmesi sonucu 34 sayfadan oluşan, "değerli yoldaşlar" şeklinde başlayıp, "devrimci selam ve saygılar" ifadesiyle sonlandırılan terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine ilişkin örgütsel bir rapor tespit edildi. Söz konusu örgütsel raporda, örgüt mensuplarının terör örgütü PKK'nın yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) faaliyetlerindeki etkisi, sözde "özerlik" ile "sivil cuma namazı" ve eğitim konusunda yapılması gerekenlere ilişkin talimatlarının yer aldığı görüldü.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Demokratik özerklik bizim temel bir amacımızdır ama şimdiki diyalog ve müzakerelerde bu kabul edilmeyebilir. Fakat bundan vazgeçecek değiliz. Kendi öz yönetimini oluşturma bizim temel amacımız. Hiçbir şeyden vazgeçmemişiz. Bazılarını belki müzakerelerde kabul ederler, bazılarını kabul etmeyebilirler. Edilmeyenleri biz siyasal hamleyle elde etmeyi önümüze koyuyoruz. Yani bitmiyor iş. Özerklik istemini öne çıkarma, anadil eğitimini ortaya koyma önemlidir." - "Milli Eğitim Müdürlüklerini geçici işgal etmek gerekir" talimatı "Anadilin yaygınlaştırılması gerektiği" savunulan raporda, terör örgütünün, anadilde eğitim için tepki olarak okullara gidilmemesini istediği ancak bunun gerçekleşmediği aktarıldı. "Bu yıl anadilde eğitim için okulların açılışına şimdiden hazırlık yapmak lazım." ifadesinin yer aldığı raporda, bu konuda çeşitli etkinliklerin geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi gerektiği savunuldu. Raporda, "Milli Eğitim müdürlüklerini geçici işgal etmek gerekir. Bunlar şimdiden planlanmalı. 'Türkçe eğitim istemiyoruz, eğitim Kürtçe olsun artık.' diyelim. Yani kitlenin gücünü temel amaçlar üzerinde yoğunlaştırmak. Bu eksende çalışmaları şimdiden yürütmek lazım." ifadesine yer verildi.