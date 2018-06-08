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Milli Eğitim Müdürü'nün konuşması uzayınca öğrenciler gölgelik alanlara kaçtı v

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:39 | Son Güncelleme

SAMSUN’da düzenlenen karne töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen kürsüde 22 dakika konuşunca, güneşin altında bekleyen çocuklar bir süre sonra sıcak nedeniyle kendilerini gölgelik alana attı.

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da düzenlenen karne töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen kürsüde 22 dakika konuşunca, güneşin altında bekleyen çocuklar bir süre sonra sıcak nedeniyle kendilerini gölgelik alana attı. Bazı öğrencilerin ise yerlere oturduğu görüldü. Samsun’da 2017-2018 eğitim- öğretim yılının sonunda bugün bin 151 okulda, 265 bin 396 öğrenci karne aldı. İlkadım ilçesi Baruthane Ortaokulu'nda ise karne töreni düzenlendi. Törene, Vali Osman Kaymak ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’in yanı sıra, vali yardımcıları, şube müdürleri, okul yönetimi, veliler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, eğitimde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Esen’in konuşması 22 dakika sürünce güneşin altında bekleyen öğrenciler kendilerini gölgelik ve serin yerlere attı. Bazı öğrenciler ise yorgunluktan yere oturmak zorunda kaldı. Daha sonra kürsüye çıkan Vali Osman Kaymak ise "Değerli Milli Eğitim Müdürümüz uzun ve kapsamlı bir konuşma yaptı. Benim de aynı kapsamda yapacağım konuşma sizleri sıkacaktır. Sevgili yavrularımız sıcakta güneş altındalar. Onlar bizim için çok kıymetli ve onları üzmek istemeyiz" diyerek kısa bir konuşma yaptı. Vali Kaymak ve beraberindekiler, konuşmaların ardından sınıflarda öğrencilere karnelerini dağıttı.

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