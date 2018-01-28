İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milli Gazete'nin önemi şurada; Biz inanç ve mefkure siyaseti güdüyoruz. Dağ gibi problemleri çözmek kolay değil. İnsanımızdan büyük fedakarlıklar beklemiyoruz. Sadece bu fikri pekiştirmek için Milli Gazete'ye abone olsunlar." dedi.

Karamollaoğlu, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde Milli Gazete'nin 46. yılı ve TV5'in yeni yayın dönemine ilişkin düzenlenen Milli Medya Gecesi'ne katıldı.

Milli Gazete ve TV5'in çalışanlarına teşekkür eden Karamollaoğlu, gazetenin kendilerininilk gözağrıları olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, Milli Gazete'nin 46 yıldır doğruluktan ayrılmadığını belirterek, "İlk günden beri mazlumun ve haklının yanında yer aldı. Her zaman yerli olanı, ülkenin değerlerine ait olanı savundu, hangi renkten, ırktan veya düşünceden olursa olsun, herkesin hak ve hukukunu korumanın mücadelesini vermiştir. 46 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ilkelerinden taviz vermeden, aynı azim ve kararlılıkla doğrunun ve haklının sesi olmaya devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.