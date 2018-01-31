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Milli güreşçiler kampa girecek

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 18:33 | Son Güncelleme

- Serbest Güreş Milli Takımı Ankara'da, Kadın Güreş Milli Takımı da Yalova'da kamp yapacak

Serbest Güreş Milli Takımı Ankara'da, Kadın Güreş Milli Takımı da Yalova'da kampa girecek.

Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serbest Güreş Milli Takımı 7-24 Şubat tarihlerinde Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde Avrupa Şampiyonası 2. hazırlık kampını gerçekleştirecek.

Kampta olimpiyat, dünya ve Avrupa Şampiyonu Taha Akgül'ün yanı sıra 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 ve 125 kiloda 55 sporcu yer alacak.

Kadın Güreş Milli Takımı'nın uluslararası turnuva hazırlık kampı da 4 Şubat tarihinde Yalova'da başlayacak. Kamp 14 Şubat'ta sona erecek.

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Yasemin Adar'ın da yer alacağı kampa, 22 sporcu katılacak.

(AA)

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