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Milli hava platformlarından İngiltere çıkarması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 12:48 | Son Güncelleme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborough Airshow'da T-625 Özgün Helikopter'i, İnsansız Hava Aracı ANKA'yı ve Hürjet'in "mock-up"ını sergileyecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, milli hava platformları ve yeni logosuyla İngiltere'ye çıkarma yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborough Airshow'a (FIA) katılacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 16-22 Temmuz'da düzenlenecek fuara şale ile katılım sağlayacak.

Şirketin yeni logosunun tanıtılacağı fuarda, eylül ayında ilk uçuşu planlanan T-625 Özgün Helikopter ve İnsansız Hava Aracı ANKA sergilenecek. Bugüne kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına 36 adet teslim edilen ve Türkiye'nin en büyük savunma ihracatının gerçekleştirildiği T129 Atak helikopteri de uçuş gösterisi yapacak.

Türk Hava Kuvvetlerinin ve uluslararası pazarın kısa dönemdeki ihtiyaçlarını hedef alarak, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı geliştirilmesi amacıyla başlatılan Hürjet Projesi uçağının "mock-up"ı ilk defa fuarda sergilenecek.

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Farnborough Airshow Hürjet insansız hava aracı ANKA T129 ATAK helikopteri T-625 Özgün Helikopter Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii

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