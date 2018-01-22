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Milli İHA'lar Afrin'de görevde

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 01:01 | Son Güncelleme 3 saat önce

TSK'nın Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ilk kez milli İHA'lar da görev yapıyor.

Milli İHA'lar Afrin'de görevde

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik başlattığı operasyonda ilk kez milli İHA'lar da görev aldı.

Habertük'ün haberine göre, TSK'nın harekatta kullandığı envanterinde ise Milli İHA'lar önemli yer kaplıyor. Afrin harakatında ilk kez yeni geliştirilmiş tekonolojilerle Milli İHA'lar da görev başında.

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yeni geliştirilen İHA'ların fotoğraflarını paylaştı.

Bayraktar, attığı tweette paylaştığı fotoğrafla birlikte "İlk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yeni geliştirdiğimiz teknolojiler ile Milli İHA'larımız Afrin'de görev başında. Teknik ekibimizle birlikte TSK'mize destek olmak maksadıyla sahadayız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
TSK PKK PYD Afrin Zeytin Dalı Harekatı milli iha

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