Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Türkiye'nin önü açık, geleceği parlak. Türkiye, ileriye dönük en hızlı kalkınacak, en hızlı büyüyecek ülkelerin başında geliyor. Güçlü bir sanayimiz, genç bir nüfusumuz var, dinamik bir girişimciliğimiz var." dedi.

Ağbal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile kentteki tekstil fabrikasını ziyaretinin ardından bir otelde düzenlenen Milli İstihdam Seferberliği Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Ağbal, yaptığı konuşmada, Adana'nın sanayisi ve ticaretiyle en kritik illerden olduğunu, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin kalkınmasının özel sektör eliyle olacağını anlatan Ağbal, "Hükümet olarak ne ihtiyacınız varsa sizlerden aldığımız destekle bunları yapmaya çalılıyoruz. Yaptığımızı da düşünüyoruz. 16 yıldır Türkiye ekonomisi çok farklı noktalara geldiyse çok ileri noktalara gittiyse sizlerin emeği ve gayreti, bizlerin de vermiş olduğu destekle oldu." diye konuştu.

Ağbal, Türkiye'nin güçlü bir sanayisi olduğunu belirterek, şöyle devam etti: