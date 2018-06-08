"Milli İstihdam Seferberliği Tanıtım Toplantısı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun özel sektörün makul ölçüde her talebine pozitif yaklaştıklarını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Maliye Bakanı Ağbal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu'nun katılımıyla kentteki bir otelde düzenlenen "Milli İstihdam Seferberliği Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşmada, iki bakanın da kentteki iş dünyasına para getirdiklerini belirtti.

Odaların esnaf ve sanatkarın hakkını korumak için çaba sarf ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Sonra duymadık yok etmediydik demeyin. Biz, sizlerin hakkı için bakanlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz ve sağ olsun iki bakanımız da Allah razı olsun özel sektörün makul ölçüde olan her talebine pozitif yaklaşıyorlar. Bizzat sizler adına Ankara'da muhatap olan kardeşiniz olarak söylüyorum. Onun için bizlerin çok konuşmasına gerek yok.

Hisarcıklıoğlu, 2017 yılındaki Milli İstihdam Seferberliğinde Adana'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözü tuttuğunu, her işverenin en az bir istihdam yaptığını belirterek, bunun üzerine kendilerinin de Cumhurbaşkanına gidip daha fazla (destek) istediklerini, iki bakanın da bunları anlatacaklarını kaydetti.