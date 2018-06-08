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"Milli İstihdam Seferberliği Tanıtım Toplantısı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 21:43 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "(Maliye Bakanı Ağbal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu) İki bakanımız da Allah razı olsun özel sektörün makul ölçüde olan her talebine pozitif yaklaşıyorlar. Bizzat sizler adına Ankara'da muhatap olan kardeşiniz olarak söylüyorum" - ADASO Başkanı Zeki Kıvanç: - "Sadece işçi haklarını değil, işletmelerin haklarını gözeten, çalışma barışını sağlayan, güçlü güçsüz ön yargısına kapılmadan adaleti arayan yeni bir yargı sistemi, en önemli beklentimizdir"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun özel sektörün makul ölçüde her talebine pozitif yaklaştıklarını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Maliye Bakanı Ağbal ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu'nun katılımıyla kentteki bir otelde düzenlenen "Milli İstihdam Seferberliği Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşmada, iki bakanın da kentteki iş dünyasına para getirdiklerini belirtti.

Odaların esnaf ve sanatkarın hakkını korumak için çaba sarf ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Sonra duymadık yok etmediydik demeyin. Biz, sizlerin hakkı için bakanlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz ve sağ olsun iki bakanımız da Allah razı olsun özel sektörün makul ölçüde olan her talebine pozitif yaklaşıyorlar. Bizzat sizler adına Ankara'da muhatap olan kardeşiniz olarak söylüyorum. Onun için bizlerin çok konuşmasına gerek yok.

Hisarcıklıoğlu, 2017 yılındaki Milli İstihdam Seferberliğinde Adana'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözü tuttuğunu, her işverenin en az bir istihdam yaptığını belirterek, bunun üzerine kendilerinin de Cumhurbaşkanına gidip daha fazla (destek) istediklerini, iki bakanın da bunları anlatacaklarını kaydetti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de Adana'nın, suyu, toprağı, verimliliği, istihdamdaki en önemli şey olan insanlara iş vermek kadar ulvi bir şeyi her zaman gerçekleştiren gönlü, eli bol çalışma hayatının duayenlerinin yaşadığı bir şehir olduğunu belirtti.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan İstihdam Seferberliği ertesinde 2017 yılında Adana'nın, üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğini, o yıl için öngörülen 15 bin kişilik istihdam taahhüdünün 2,5 katından fazla, yaklaşık 40 bine yakın yeni istihdam sağlandığını belirtti.

Dünyada yeni dönemde daha esnek, daha üretken, daha verimli olmak zorunda olduklarını, değişim sürecinde gelinen noktada, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemelerin önemli bir zorunluluk halini aldığını ifade eden Kıvanç, şunları söyledi:

"Türk iş hukukunun katı ve geleneksel yaklaşımı, bu yeni dönemde yeni bir anlayışla yeniden ele alınmasını önemsiyoruz. Sadece işçi haklarını değil, işletmelerin haklarını gözeten, çalışma barışını sağlayan, güçlü güçsüz ön yargısına kapılmadan adaleti arayan yeni bir yargı sistemi, en önemli beklentimizdir. Yılbaşı itibariyle iş uyuşmazlıklarında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunluluğu getirilmesi hukuksal anlamda başarılı bir düzenlemedir. Arabuluculuğu iş uyuşmazlığı açısından yeni bir yol olarak önemsiyor ve destekliyoruz. İşletmelerin uluslararası rekabete uyum sağlayabilmesine imkan verecek, daha esnek, daha eşitlikçi yeni bir çalışma mevzuatı önemli beklentilerimiz arasındadır. Kayıt dışıyla etkin şekilde mücadele edilmesini, ancak bunu yaparken de vergi yüklerinin tabana yayılarak hafifletilmesini talep ediyoruz. İstihdam üzerindeki vergi yükleri üretimi ve istihdamı destekleyecek şekilde azaltılmalı, ücret arttıkça ağırlaşan vergi yükleri makul seviyelere indirilerek, eksik beyan ve vergi kaçağının önlenmesi sağlanmalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
adana Milli İstihdam Seferberliği ve Devlet Destekleri Ömer Çelik

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