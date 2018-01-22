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Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu'ndan tarihi başarı

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 17:03 | Son Güncelleme 24 dakika önce

- Erzurum'da yapılan FIS Kıtalararası Kayakla Atlama Yarışları'nda 127,5 metrelik atlayış yapan milli sporcu, Güney Kore’nin PyeongChang kentinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı - TKF Başkan Yardımcısı Kıyıcı: - "Tarihte ilk defa kayakla atlama branşında bir Türk sporcu olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Bu ülkemiz adına gurur verici"

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu'ndan tarihi başarı

Erzurum'da düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kıtalararası Kayakla Atlama Yarışları'nda 127,5 metrelik atlayış yapan Fatih Arda İpçioğlu, tarihi bir başarı elde ederek bu branşta olimpiyatlara katılmaya hak kazanan ilk Türk sporcu oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkan Yardımcısı Fatih Kıyıcı AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu Kiremitliktepe'deki atlama kulelerinde Türkiye'nin yanı sıra Kanada, ABD, Ukrayna, Güney Kore, Rusya, Slovakya, Polonya, Norveç, Kazakistan, İtalya, Almanya, Fransa ve Çekya'dan 47 sporcunun katılımıyla organizasyonun gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bu yarışların final müsabakalarında Türkiye'yiAtatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan 21 yaşındaki Fatih'in temsil ettiğini belirten Kıyıcı, milli sporcunun finallerin birinci turunda 127,5, ikinci turunda da 119 metrelik atlayışlar yaparak 24. olduğunu aktardı.

Kıyıcı, FIS'ın yarışların resmi sonuçlarını açıkladığını dile getirerek, Fatih Arda İpçioğlu'nun 9-25 Şubat'ta Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandığını vurguladı.

Milli sporcunun önemli bir başarı elde ettiğinin altını çizen Kıyıcı, şunları kaydetti:

"Tarihte ilk defa kayakla atlama branşında bir Türk sporcu olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Bu ülkemiz adına gurur verici. Bu bizi çok duygulandırdı ve sevindirdi. Federasyonumuza bağlı tüm branşlarda iyi sporcuların yetişmesi için ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bunun sonuçlarını almaya başladık. Sporcumuza olimpiyatlarda başarılar diliyoruz."

(AA)

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