İSTANBUL (AA) - Milli Mücadele kahramanlarından "Kara Fatma" lakaplı Üsteğmen Fatma Seher Erden, ölümünün 63. yılında Türk Kızılayı ve Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı.

Erden'in Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı'nda bulunan anıt mezarındaki anma töreninde konuşan Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, Türk tarihinin hangi dönemi okunursa okunsun bir kahramanlık hikayesiyle karşılaşıldığını söyledi.

Türklerin asker millet olma özelliğinin İslamiyetle bambaşka bir anlam kazandığını belirten Ünlü, "Yüzyıllar boyunca Türkler bu geleneklerini hiç bırakmadan bugünlere kadar getirdi. Rabbimize şükürler olsun bu geleneğimiz halen dimdik ayakta. Her türlü iç, dış saldırıya, tehdide rağmen, bunu Güneydoğu'da görüyoruz, bunu 1974'de Kıbrıs'ta gördük, 15 Temmuz'da meydanlarda gördük, en son Afrin'de gördük. Her gün, her yerde bu kahramanlık yeni koşullarda, yeni mekanlarda yaşıyor ve yaşatılıyor." dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ise Türk toplumunun genetiğinde kahramanlık olduğunu vurgulayarak, "Binlerce isimsiz kahramanımız var, onları rahmetle ve minnetle anıyoruz. Dün hayatlarını ortaya koyarak bu toprakları bize vatan kıldıkları için onlara minnet borcumuz var. Onları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.