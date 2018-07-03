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Milli mücadele kahramanı "Kara Fatma" anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 22:10 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç: - "Binlerce isimsiz kahramanımız var, onları rahmetle ve minnetle anıyoruz. Dün hayatlarını ortaya koyarak bu toprakları bize vatan kıldıkları için onlara minnet borcumuz var. Onları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız"

İSTANBUL (AA) - Milli Mücadele kahramanlarından "Kara Fatma" lakaplı Üsteğmen Fatma Seher Erden, ölümünün 63. yılında Türk Kızılayı ve Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı.

Erden'in Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı'nda bulunan anıt mezarındaki anma töreninde konuşan Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, Türk tarihinin hangi dönemi okunursa okunsun bir kahramanlık hikayesiyle karşılaşıldığını söyledi.

Türklerin asker millet olma özelliğinin İslamiyetle bambaşka bir anlam kazandığını belirten Ünlü, "Yüzyıllar boyunca Türkler bu geleneklerini hiç bırakmadan bugünlere kadar getirdi. Rabbimize şükürler olsun bu geleneğimiz halen dimdik ayakta. Her türlü iç, dış saldırıya, tehdide rağmen, bunu Güneydoğu'da görüyoruz, bunu 1974'de Kıbrıs'ta gördük, 15 Temmuz'da meydanlarda gördük, en son Afrin'de gördük. Her gün, her yerde bu kahramanlık yeni koşullarda, yeni mekanlarda yaşıyor ve yaşatılıyor." dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ise Türk toplumunun genetiğinde kahramanlık olduğunu vurgulayarak, "Binlerce isimsiz kahramanımız var, onları rahmetle ve minnetle anıyoruz. Dün hayatlarını ortaya koyarak bu toprakları bize vatan kıldıkları için onlara minnet borcumuz var. Onları hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Tarihe mal olmuş bu kahramanların hayatlarını ortaya koyarlarken Türkiye'nin bağımsızlığı ve özgürlüğünü amaçladıklarını dile getiren Turunç, "Genetiğimizde olan bu bağımsızlık aşkı ve özgürlük anlayışı kıyamete kadar devam edecek." diye konuştu.

"Milli Mücadelede Bir Kadın Üsteğmen Kara Fatma" kitabının yazarı İlknur Bektaş da "Kara Fatma"nın Osmanlı'nın dört bir taraftan baskı altında olduğu dönemde gerçekleştirdiklerinin, bir kadının neler yapabileceğini ortaya koyan önemli örneklerden olduğunu belirterek, "Biz kadınlar boy, pos, fizik gibi özelliklerle bir yere gelmeyeceğiz. Biz yüreğimiz ve imanımızla bir yere geleceğiz. Bunun önemli kanıtlarından biridir Üsteğmen Kara Fatma." dedi.

Bektaş, onun 700 erkek ve 43 kadını cephe cephe gezdirdiğini ve büyük kahramanlıklar ortaya koyduğunu ifade ederek, "Üsteğmen Kara Fatma kendi çocuklarını kaybettiği halde yılmamış. Büyük acıları varken de bir kadın vazgeçmiyorsa işte o kadın Türk kadınıdır, namuslu ve imanlıdır. Allah onlardan razı olsun." şeklinde konuştu.

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- Yaşadığı sokağa ismi verildi

Konuşmaların ardından tören, Üsteğmen Fatma Seher Erden'in Kasımpaşa'da yaşadığı ve Beyoğlu Belediyesi tarafından "Üsteğmen Kara Fatma" adı verilen sokakta devam etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Erden'in Milli Mücadelenin çok önemli kahramanlarından bir olduğunu ifade etti.

Erden'in Erzurumlu olduğu kadar Beyoğlulu da olduğunu vurgulayan Demircan, "Hayatının son 20 yılını Kasımpaşa'da, bu sokakta gördüğünüz binada tamamlamış. Yine Beyoğlu'nda bizim kardeşimiz İlknur Bektaş bu konuya gönül verdi, bu konuyla ilgili kitap yazdı, araştırmalar yaptı." dedi.

Bektaş'ın araştırmaları sonucunda Erden'in son yıllarını geçirdiği evi öğrenince harekete geçtiklerini dile getiren Demircan, buraya "Üsteğmen Kara Fatma Sokağı" adını verdiklerini söyledi.

Demircan, "Kara Fatma belki tarihteki yerini aldı ama Beyoğlu'ndaki gençlerin, insanların kalbinde hak ettiği yeri bulması için bizim de üzerimize düşen bazı vazifeler vardı. İşte bugün hem Kulaksız Mezarlığı'nda hem Kasımpaşa'nın içerisinde bu etkinliği yapmakla, aslında burada bulunanlara, gençlere, çocuklara, geleceğimize onu ölümsüz bir hatıra olarak bırakmak asıl hedefimizdi." ifadelerini kullandı.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile bazı milletvekilleri de katıldı.

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Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Beyoğlu Belediyesi kara fatma Türk Kızılayı Üsteğmen Fatma Seher Erden

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