“Milli Mücadelenin Kayıp Kadınları” adlı tiyatro oyunu Ümraniye’de sahnelendi

Kültür ve sanata önemli katkılarda bulunan Ümraniye Belediyesi, vatandaşları her ay çeşitli tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda “Milli Mücadelenin Kayıp Kadınları” adlı tiyatro oyunu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Eğitim Sağlık ve Sosyal Hizmet Merkezi’nde sahnelendi. Oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Ümraniye Belediyesi, her ay birbirinden eğlenceli, heyecanlı ve duygusal tiyatro oyunları ile binlerce vatandaşı ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Eğitim Sağlık ve Sosyal Hizmet Merkezi’nde “Milli Mücadelenin Kayıp Kadınları” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

“Milli Mücadelenin Kayıp Kadınları”

Yüzyıl önce yaşadığımız toprakların üzerindeki cedlerimiz, varlık ve yokluk meselesini derinden hissettiler. Osmanlı İmparatorluğunun derinden sarsıldığı ve hızla toprak kaybettiği zor, hüzün ve acı dolu zamanlarda bir uyanışa şahit olduk. Bu Anadolu’nun uyanışıydı. Yedi düvele meydan okuyan bu uyanış, Anadolu’nun cesur ve kayıp kadınlarının ayağa kalkışı, düşmana meydan okuyuşu, kendi canlarından, evlatlarından ve eşlerinden geçişleriyle destanlaşıyordu. Bu kadınlar, Anadolu’nun etrafında bir araya geldiler. Kara Fatma’nın, Şerife Bacı’nın, Yirik Fatma’nın, Senem Ayşe’nin ve Efe Ayşe’nin hikâyelerine can verdiler ve Anadolu’nun bu destansı varoluşu sahneye yansıtıldı. İlgiyle izlenen oyun izleyiciden büyük alkış aldı.