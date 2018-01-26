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Milli Mutabakat Komisyonu toplandı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 18:06 | Son Güncelleme 7 dakika önce

- AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonunun üçüncü toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonu, üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Komisyon üyeleri, toplantı için TBMM Beştepe Tesisleri'nde bir araya geldi.

Toplantıya AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den de Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen üçüncü toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

(AA)

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