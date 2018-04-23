Milli Piyango bilet sorgulama: 23 Nisan Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

23 Nisan Milli Piyango çekilişi sonuçları, bu akşam canlı yayında yapılacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen özel Milli Piyango çekilişi Ankara'da yapılacak. Milli Piyango çekilişi, bu akşam saat 18.00'da canlı yayında yapılacak. Aşağıdaki canlı yayın linkinden Milli Piyango çekilişini online olarak izleyebilirsiniz. 23 Nisan Milli Piyango çekilişinde iki büyük ikramiyeyi kazanan numaralar ile amorti çekilişi yapılacak. Milli Piyango bilet sorgulama ekranından biletinizin sorgulamasını yapabilirsiniz. Son çekilişte tam bilete çıkan büyük ikramiye, 23 Nisan Milli Piyango çekilişinde hangi numaralara, hangi şehirlere çıkacak?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

Bu çekiliş için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 23 Nisan'ı seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 23 Nisan Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.