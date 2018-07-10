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Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Temmuz Milli Piyango sonuçları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 11:10 | Son Güncelleme

9 Temmuz tarihli Milli Piyango sonuçları için noter huzurunda çekiliş yapıldı ve ikramiye isabet eden biletler belli oldu. Büyük ikramiyninm çeyrek bilete çıktığı 9 Temmuz Milli Piyango çekilişinde biletlerin Ankara, İskenderun, İstanbul ve İstanbul'da satışa çıktığı belirtildi. Siz de bu çekilişte şansınızı dedenyiseniz gerekli sıralı tam liste gekrese de Milli Piayngo sonuçları bilet sorgulama aracı ile ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Temmuz Milli Piyango sonuçları belli oldu

9 Temmuz Milli Piyango çekilişi noter huzurunda ve internetten canlı yayınla yapıldı. Böylece Temmuz ayının ilk Milli Piyango talihlileri belli olmuş oldu. Ankara'da yapılan çekiliş sonucunda büyük ikramiye 297140 numaralı çeyrek bilete çıktı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada büyük ikramiye kazanan biletlerin sevk merkezlerinin, Ankara, İskenderun, İstanbul ve İstanbul olduğu açıklandı. Biletinizi sorgulamak için aşağıdaki Milli Piyango bilet sorgulama ekranını kullanabilirsiniz. 9 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi haberimizde.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

9 Temmuz Milli Piyango çekilişi için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 9 Temmuz'u seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 9 Temmuz Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

mpi-bilet-sorgulama

09-07-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, HATAY-İSKENDERUN, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
297140
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
266683
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
203295
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
134762 337964
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
099032 205587 380969
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
01294 05335 17662 28178 28677 30176
44756 63377 78991 90645
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0877 2572 2655 2962 3665 4712
4813 4993 5400 7262
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
070 234 236 247 385 535
556 559 602 776
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
07 09 15 16 19 34
70 94
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
1 6
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
097140 197140 207140 217140 227140 237140
247140 257140 267140 277140 287140 290140
291140 292140 293140 294140 295140 296140
297040 297100 297110 297120 297130 297141
297142 297143 297144 297145 297146 297147
297148 297149 297150 297160 297170 297180
297190 297240 297340 297440 297540 297640
297740 297840 297940 298140 299140 397140
497140

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIŞINA DAİR YENİ DEĞİŞİKLİK

29.07.2018 çekilişine ait klasik Milli Piyango biletlerinin bir kısmı 20.07.2018 tarihinden itibaren sayısal oyunlar terminalinden satışa sunulacaktır. Sistem üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye ödeme limiti;

-1.000 (bin) TL' ye kadar (1.000 TL dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,
-1.001 (binbir) TL ile 20.000 (yirmibin) TL arası ikramiyelerin ise bayi ödemesi ihtiyaridir.

Çekilişlerimiz, www.millipiyango.gov.tr ve www.mpi.gov.tr internet adreslerinden, çekiliş günlerinde canlı olarak izlenebilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor?

Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.

Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?

  • Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.
  • Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.
  • Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.
  • Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.
  • Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.
  • 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı?

Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.

Milli Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Düz Seri: Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Karışık Seri: Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Çapraz Seri: Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.

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