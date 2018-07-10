Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Temmuz Milli Piyango sonuçları belli oldu

9 Temmuz Milli Piyango çekilişi noter huzurunda ve internetten canlı yayınla yapıldı. Böylece Temmuz ayının ilk Milli Piyango talihlileri belli olmuş oldu. Ankara'da yapılan çekiliş sonucunda büyük ikramiye 297140 numaralı çeyrek bilete çıktı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada büyük ikramiye kazanan biletlerin sevk merkezlerinin, Ankara, İskenderun, İstanbul ve İstanbul olduğu açıklandı. Biletinizi sorgulamak için aşağıdaki Milli Piyango bilet sorgulama ekranını kullanabilirsiniz. 9 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi haberimizde. MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA 9 Temmuz Milli Piyango çekilişi için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 9 Temmuz'u seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 9 Temmuz Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

09-07-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, HATAY-İSKENDERUN, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ 2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

297140

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

266683

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

203295

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

134762 337964

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

099032 205587 380969

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

01294 05335 17662 28178 28677 30176

44756 63377 78991 90645

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0877 2572 2655 2962 3665 4712

4813 4993 5400 7262

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

070 234 236 247 385 535

556 559 602 776

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

07 09 15 16 19 34

70 94

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

1 6

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

097140 197140 207140 217140 227140 237140

247140 257140 267140 277140 287140 290140

291140 292140 293140 294140 295140 296140

297040 297100 297110 297120 297130 297141

297142 297143 297144 297145 297146 297147

297148 297149 297150 297160 297170 297180

297190 297240 297340 297440 297540 297640

297740 297840 297940 298140 299140 397140

497140

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIŞINA DAİR YENİ DEĞİŞİKLİK 29.07.2018 çekilişine ait klasik Milli Piyango biletlerinin bir kısmı 20.07.2018 tarihinden itibaren sayısal oyunlar terminalinden satışa sunulacaktır. Sistem üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye ödeme limiti; -1.000 (bin) TL' ye kadar (1.000 TL dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,

-1.001 (binbir) TL ile 20.000 (yirmibin) TL arası ikramiyelerin ise bayi ödemesi ihtiyaridir. Çekilişlerimiz, www.millipiyango.gov.tr ve www.mpi.gov.tr internet adreslerinden, çekiliş günlerinde canlı olarak izlenebilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor? Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır. Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli? Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler. Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı? Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır. Milli Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız? Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.