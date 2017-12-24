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Milli Piyango bileti satmak için sırtına bakın ne yazdı: Müge Anlı'yı meşgul etmeyin!

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 20:40 | Son Güncelleme 3 saat önce

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası’nda seyyar milli piyango satıcısı Resul Halis, üzerine giydiği Milli Piyango yeleğinin arkasına, ‘Akrabalarınızı bulamıyor musunuz? Müge Anlı’yı meşgul etmeyiniz. Resul’den bir bilet alın, akrabalarınız sizi bulsun’ şeklindeki esprili yazıyı yapıştırıp, satışlarını arttırdı.

Aslen Manisa Akhisarlı olan 47 yaşındaki seyyar milli piyango bileti satıcısı Resul Halis’in şansı, aklına gelen bir yöntemle açıldı. 17 yıldır Ayvalık’ın Cunda Adası’nda dolaşarak piyango bileti satan Resul Halis, ‘Akrabalarınızı bulamıyor musunuz? Müge Anlı’yı meşgul etmeyiniz. Resul’den bir bilet alın, akrabalarınız sizi bulsun’ yazılı bir kağıdı üzerine giydiği Milli Piyango yeleğinin arkasına yapıştırdı.

"MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINI İZLERKEN AKLIMA GELDİ"

27 yıldır Milli Piyango bileti satışı yaptığını belirten Resul Halis, “Müşterilerime Ada şansı veriyorum. Müge Anlı’nın programını izlerken aklıma geldi, bir yazı yazıp yeleğin arkasına yapıştırdım. İnsanların hoşuna gitti. Devir böyle bir devir, para çıkarsa akrabalar ortaya çıkar. Böyle bir reklam yaptım güzel oldu. Satışlarım artı. Müge Anlı’nın programından ulaşıp davet ettiler. Ben de onları Cunda’ya davet ettim. Cundamız zaten Türkiye’de meşhur. Bir de büyük ikramiyeyi verirsem çok daha meşhur olacak, güzel olacak” dedi.

DHA

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Balıkesir Ayvalık müge anlı milli piyango Cunda Adası
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
çok güzel olmuş. seviyorum böyle insanları.
piyango haramdır gidin adam gibi çalışın helal para kazanın
reklam reklamdır iyisi kötüsü olmaz ama müge hanım size dava açabilir ismini kullanmışsınız..?
@lovegod21 Neyini alacak adamin bilet alir ancak
milletin acılarını milletin acılarını reklam olarak kullanmak ne derece dogru
sıyırmış :) [url=http://www.astropaybayisi.net/]astropay [/url]
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