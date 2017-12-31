Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Çıkmaz demeyip şansını deneyenler için Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde sıra büyük ikramiyeye geldi. Gündüz alt ikramiye gruplarından başlayan Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi milyonlarca lira dağıtıldı. En büyük ikramiye tam 61 milyon TL idi. İşte Milli Piynago yılbaşı özel çekilişinin sonuçları...
2018 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
61 MİLYON KAZANDIRAN NUMARA
9794035
Yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete çıktı. Biletler KKTC, Antalya, Samsun ve İstanbul'dan çıktı.
10 MİLYON TL 3 BÜYÜK İLE GİTTİ
0798081
10 Milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı. Bilet satılan yerler İstanbul, İstanbul, İzmir ve Ankara olarak açıklandı.
5 MİLYON TL DE ÇEYREK BİLETE
2551923
5 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete isabet etti ve biletlerin satıldığı yerler İstanbul, İstanbul, İstanbul ve İzmir olarak açıklandı.
2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA
9201621
2 milyon TL kazanan bilet yarım bilet oldu. Biletler, İstanbul ve Diyarbakır'a çıktı.
1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA
8757022
1 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, Gaziantep, Ankara çıktı.
500 BİN TL ÇEYREK BİLETE ÇIKTI!
4136086
500 bin TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin 3'ünün İstanbul 1'i Antalya'dan olduğu açıklandı.
AMORTİ NUMARALARI
Noter huzurunda gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son aşamaya geçildi ve amorti numaraları belli oldu. Yapılan çekilişte amorti numaralar 4 ve 6 olarak çıktı. Piyango bileti bu numaralar ile bitenler bilet fiyatını geri alabilirler.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA
Yılbaşşı çekilişinde şasını deneyenler MPİ'nin resmi bilet sorgulama aracı ile biletlerine büyük ikramiye isabet edip etmediğini kontrol edebilecekler. Aşağıdaki bağlantıdan Milli Piynago İdaresi'nin bilet sorgulama arasına ulaşabilirsiniz. 31 ARalık tarihini seçtikten sonra bilet numaranızı ekrandaki kutuya girip sorgula tuşuna basarak biletinizi kontrol edebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.
Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir. İKRAMİYE KAZANAN MİLLİ PİYANGO
BİLETLERİNİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
Milli Piyango oyununda bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.
MİLLİ PİYANGO BİLETİ YIRTIKSA NE YAPILABİLİR?
Milli Piyango oyununda ikramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.
Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar
Son dakika: Balıkesir'de deprem! (Son depremler-AFAD)
İlk kez Taksim'de kullanıldı! Saldırıları önlemek için...
Dünyanın en gizemli ülkesi 2018'e böyle girdi!
İran'da büyük kriz... 'Demir yumruğumuzu gösteririz'
2018'e ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu!
Kanseri yendi, kazada başı Sunroof’a sıkışıp can verdi!
Erkeklerin yüzde 73’ü banyoda ilişkiye girmek istiyor!
İstanbul'da sabaha karşı korkunç cinayet! Sokakta yaşam mücadelesi veriyordu
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt
Bahçeli’nin yeni yıl mesajında dikkat çeken ifade
Okuyucu Yorumları 41 yorum