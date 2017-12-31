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Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 19:07 | Son Güncelleme 4 saat önce

Yeni yıla dakikalar kala 61 milyon TL’lik büyük ikramiye çekilişi gerçekleştirdi ve herkesin hayallerini süsleyen büyük ikramiyenin hangi numaraya çıktığı belli oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çeklişinde çıkan numaralara ve Milli Piyango bilet sorgulama aracına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Çıkmaz demeyip şansını deneyenler için Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde sıra büyük ikramiyeye geldi. Gündüz alt ikramiye gruplarından başlayan Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi milyonlarca lira dağıtıldı. En büyük ikramiye tam 61 milyon TL idi. İşte Milli Piynago yılbaşı özel çekilişinin sonuçları...

2018 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

61 MİLYON KAZANDIRAN NUMARA

9794035

Yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete çıktı. Biletler KKTC, Antalya, Samsun ve İstanbul'dan çıktı.

10 MİLYON TL 3 BÜYÜK İLE GİTTİ

0798081

10 Milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı. Bilet satılan yerler İstanbul, İstanbul, İzmir ve Ankara olarak açıklandı.

5 MİLYON TL DE ÇEYREK BİLETE

2551923

5 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete isabet etti ve biletlerin satıldığı yerler İstanbul, İstanbul, İstanbul ve İzmir olarak açıklandı.

2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

9201621

2 milyon TL kazanan bilet yarım bilet oldu. Biletler, İstanbul ve Diyarbakır'a çıktı.

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

8757022

1 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, Gaziantep, Ankara çıktı.

500 BİN TL ÇEYREK BİLETE ÇIKTI!

4136086

500 bin TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin 3'ünün İstanbul 1'i Antalya'dan olduğu açıklandı.

AMORTİ NUMARALARI

Noter huzurunda gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son aşamaya geçildi ve amorti numaraları belli oldu. Yapılan çekilişte amorti numaralar 4 ve 6 olarak çıktı. Piyango bileti bu numaralar ile bitenler bilet fiyatını geri alabilirler.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

Yılbaşşı çekilişinde şasını deneyenler MPİ'nin resmi bilet sorgulama aracı ile biletlerine büyük ikramiye isabet edip etmediğini kontrol edebilecekler. Aşağıdaki bağlantıdan Milli Piynago İdaresi'nin bilet sorgulama arasına ulaşabilirsiniz. 31 ARalık tarihini seçtikten sonra bilet numaranızı ekrandaki kutuya girip sorgula tuşuna basarak biletinizi kontrol edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.
Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir. İKRAMİYE KAZANAN MİLLİ PİYANGO

BİLETLERİNİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Milli Piyango oyununda bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ YIRTIKSA NE YAPILABİLİR?

Milli Piyango oyununda ikramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.

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Anahtar Kelimeler:
milli piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
onada hile katmış tır lar onuda ceplerine yuvarlarlar bağış diye
kimseyee cıkmaz inşşallaahhh. çünkii bana cıkacakl hahahhahah :))))))
KUNTAY1975 BUNLAR NAMUSLU ADAMLARDIR SENİN DEDİN GİBİ YAPMAZLAR ONLAR İÇİN BU PARA CEKİRDEK PARASI TENEZÜL ETMEZLERRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Kesin Suriyeli lere çıkar ????
EDİTÖR BEY BİZİM YORUMLAYI YAYINLASADA MEMNUN OLURUZZZZZZZZZZZZ
hadi size cıktı diyelim arkadşlar o vakit öldügnz zaman onca mal ve mülkün hesabini nasil vereceksiniz hiç düsündünz mü ??? ufacık bir zenginlik bile Allah'ı cok çabuk unutturabiliyorken böyle kafa yedirten cinsten bir zenginlik ile ahiret hayatınızı nasıl riske atabiliyorsunuz ? Allah ıslah etsin ne diyim...
15 milyonla kimse kafayı yemez kardeş, istanbulda standart bır daire olmus 2 milyon
@monobirmono Belli ki sana amorti bile çıkmamıştır. Bu sayfada olduğuna göre:)
MİLLİPİYANGODA CÖKTÜ millipiyango canlı yayını veremiyor
KUNTAY1975 BUNLAR NAMUSLU İNSANLARDIR BU PARA ONLARIN İŞİNE YARAMAZ HARAM DIR ONLARA İYİ SENELER OLSUN İSŞALLAH HIRSIZLIKLAR DA 2018 BİTER
Yaşasın amorti çıktı.
5 milyon çıktı ohhhhaaaaa ama 1250 alacağız İstanbul bahçelievlerdeyi evleneceğim hemen
bana bir milyon cıktı işte numara 8757022
Vay asker arkadaşım görüşelim mutlaka :D
kime cikacagi bellidir bosuna umutlanmayin..
ey istanbul nelere kadirsin yozgat çorum mardin hakkari samsun muğla vs bunlar neden bir defaya mahsus çıkmıyor
Allah haram lokma nasip etmesin
61 milyon cikan numara kimin telefon numarasi acaba oda zengin oldu
bana 10bin çıktı LÖSEV’e bağışlayacam lütfen duyarlı herkes oraya bağışlasın.
Hile var bu işte herşey istanbula cıkıyor ayıptır be karedeşim ayıptır ya
işin arkasında kesin Amerikalılar vardır
tabii ki fetö gibi bunlarda kendi çevrelerine çıkarttırılar..
çekilişi yapan kızlar carşaf mı giymiş bildiğin kapalı
BEYLER ASGARİ ÜCRETE DEVAM
banaaa ciktiiiii lannn :)
4927615
İsmet inonuye büyük ikramiyenin çıktığını biliyormusunuz. satılmayan bir bilete bilerek çıkartılmış hemde...
q
5 milyon isabet etti. Ama kimseye söylemeyecem. 4/1 alacam ama olsun. Bunada şükür. Yuppiiiiiii. Yeahhhhhhhh
buna yorum yapıp yorumumu zayi etmek istemiyorum
ozelesti arkadas bosuna aldik
büyük ikramiyelerin sonu 21-22-23 hiç normal deil hileli bunlar:)
cep numarasi olan herkez bi talihli adayi bence ,kimin cep numarasina denk gelirse ikramiye sahibi o numarayi satin aliyor bol sans herkeze ????
Seneye istanbulda ki biletleri toptan satın alacam
Siz yazmadan ben yazayım KKTC SAMSUN ANTALYA İSTANBUL çeyrek bilete çıktı
güle güle harcasınlar ne diyelim
bana çıktııııı
sonradan duydum mp müdürünün itirafını ... neyse diz çöktüklerine az para kaptırdım amorti yarısı. son 2 3 4 göremediğim için... bilsem almazdım o ayrı... ne kadar az en ayi olduğumu sabah göreceğim...
hükümet aslında bu şans oyunlarına vergi zammı neden getirmedi yoksa büyük ikramiye mi tuttu
ALLAHIM ZENGİN OLDUUUMMMMMMM
nice mallarrr bilet kuyruğunda bekledi aldınız mi 3/1 afiyetle yiyin
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