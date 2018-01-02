Milli Piyango gerçekte kime ve nereye çıktı? İşte o iller!

Son Güncelleme 1 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 14:56 |1 saat önce

Yılbaşı büyük ikramiyesi 9794035 numaralı bilete çıktı. Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti ve 61 milyon TL dörde bölündü. Talihlilerin biletleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul'da satıldığının belirlend- ancak Antalya’da büyük heyecan yaşatırken, İstanbul’dan satıl aldığı ’2551923’ numaralı çeyrek bilete 5 milyon TL isabet eden Ordulu TIR sürücüsü Mutlu Kaya, ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletten birinin de Ordu Akkuş nüfusuna kayıtlı, ismini bilmediği birine çıktığını iddia etti.

Milli Piyango sonuçları! İşte şanslı numaralar! Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 9794035 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ile 61 milyon TL dörde bölündü. Talihlilerin biletleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul'da satıldığının belirlenmesi ise Antalya’da büyük heyecan yaşattı. Yaklaşık 1.5 milyon biletin satıldığı Antalya’da biletalanlar gece yarısından itibaren internet üzerinden, sabah ise bayilerden sorgulama yaptı. Geçtiğimiz yıllarda Muratpaşa ilçesi Kapalı Yol üzerindeki bayilerden talihlibiletlerin satılması, bu yılda bilet satışlarını bu yerlere yoğunlaştırmıştı. Bazı bayilerin önünde amorti almak isteyen talihlilerin uzun kuyruk oluşturduğu görüldü. Büyük ikramiyelerden birinin Antalya’da satılmasının ardından bugün nereden satıldığı belli oldu. Kızılsaray Mahallesi, Markantalya karşısında yol üzerinde bilet satan Orhan ve Havva Kostakoğlu çiftinin ‘Umut Gişesi’ adını verdikleri bayiden satıldığı belli oldu. Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar basın mensuplarıyla birlikte şanslı bayinin önünde basın açıklaması gerçekleştirdiler.

"BÖYLE SIRADAN BİR BAYİ DE BÜYÜK İKRAMİYEYİ VEREBİLİYORLAR, BİZ ANTALYA’YA BUNU YAŞATTIK" Geçtiğimiz yıllarda da büyük ikramiyeyi Antalya’da verdiklerini söyleyen Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, “Antalya gerçekten bilet yönünden halkımız bize sahip çıkıyor. Artık insanlar bilet almaya dış illere değil, Antalya’ya geliyorlar. Uzun kuyruklar oluşturan değil gişeler değil de böyle sıradan bir bayi de büyük ikramiyeyi verebiliyorlar. Biz Antalya’ya bunu yaşattık. Bu da güzel bir duygu” dedi. “BİLETLERİNİ İYİ BİR ŞEKİLDE İNCELESİNLER” Sadece 61 milyon TL’nin değil 500 bin TL’nin de Antalya’da çıktığını ifade eden Sayar, “Vatandaşa şunu tavsiye ediyorum. 61 milyon TL çıkmadı diye biletlerini atmasınlar, 61 milyon TL’nin akabinde bir sürü ikramiye var. Biletlerini iyi bir şekilde incelesinler. Bir rakamla kaçırma şansları var. O yüzden dikkatli bir şekilde davranırlarsa mutlu olan çok aile olacaktır” şeklinde konuştu. “GÜLE GÜLE HARCASIN, GÜZEL DEĞERLENDİRSİN”

Eşinin yanında 4 senedir bilet sattığını dile getiren Umut Gişesi bilet satıcısı Havva Kostakoğlu, “Büyük ikramiyeyi sattığım için mutluyum. Güle güle harcasın, iyi yerlerde kullansın, güzel değerlendirsin. Biz kendisinden bir şey beklemiyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Büyük ikramiye biletini sattığımız kişiyi de tanımıyoruz. Sadece arayıp teşekkür etmesini isterim. Sattığımız biletlerden teselli olanları gelip alanlar var” diye konuştu. “KAZANAN ARKADAŞIMIZA İNŞALLAH PARA YARAR" 23 yıldır bilet sattığını belirten Orhan Kostakoğlu ise, “Kaportacılıktan bu işe geçtim. Burada ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar çok sayıda ikramiyeler verdik ama en büyüğü bu sene nasip oldu. Kazanan arkadaşımıza inşallah para yarar. İyi yerlerde kullanır, kendini kaybetmez diğer kazanan arkadaşlar gibi. Parasının kıymetini bilir. Biz kendisinden bir şey beklemiyoruz. Biz emekçi insanlarız, biz çalışmaya devam edeceğiz. Büyük ikramiyenin Antalya’ya çıkmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden vatandaş Reşat İlaslan, “Geçen yılda Antalya’ya çıktı. İnşallah her zaman Antalya’ya çıkar. Herkesin Antalya’yı tercih etmesini istiyoruz. Artık başka illerin bayilerinin biletlerini sormasınlar” dedi. Büyük ikramiyenin geçen sene de Antalya’ya çıktığını dile getiren vatandaş Zeki Tunç, “Antalya büyük ikramiye konusunda şanslı bir illerimizden bir tanesi. Bende bu gişeden bilet aldım ama daha bakmadım. Büyük ikramiye inşallah ihtiyacı olan birisine çıkmıştır. Ben şimdiden çıkan kişiyi tebrik ediyorum. Güle güle harcasın” ifadelerini kullandı.