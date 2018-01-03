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Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 18:53 | Son Güncelleme 8 saat önce

Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı dört çeyrek biletten birinin sahibi olduğu iddia edilen ilaç firmasında servis personeli 25 yaşındaki Murat Tokmak, “Param olmadığı için bilet dahi almadım. Asılsız bilgilerle ilgili hukuki işlem başlatacağım” dedi.

Milli Piyango ikramiyesini kazandığı sanılıyordu ama gerçek çok farklı çıktı

Milli Piyango İdaresinin yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye olan 61 milyon TL, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya Muratpaşa'ya çıktı. Muratpaşa Şarampol Kavşağı'nda seyyar Milli Piyango bayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin, 6 aydır bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan 25 yaşındaki Murat Tokmak olduğu iddia edilmişti. Evli ve 1 çocuk babası olan 25 yaşındaki Murat Tokmak ise yaşananları müdürünün aracılığıyla öğrendi. Büyük ikramiyenin kendisine çıkmadığını söyleyen Tokmak, eşinin rahatsızlığı nedeniyle 3 günlük izne gittiğini ardından başına gelmeyenin kalmadığını kaydetti.

'ASILSIZ BİLGİLERE GEREK YOK'

İzni aldığına pişman olan Tokmak, “Hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Motor kurye olarak çalışıyorum. Yani böyle bir şeyin olmadığını herkes biliyor. Bu bilgiler nerden yayıldı anlayamadım. Bu bilgiler nerden yayıldıysa hukuki işlem başlatılacak. Avukat aracılığıyla hepsi hallolacak. Benim ailemi kimse risk altına atmak zorunda değil. Asılsız bilgilere gerek yok. Elbisem zaten belli, çalıştığım mekanım belli. Bu sıkıntılara hiç gerek yok. Biz de bir vatandaşız, bizim de geçindirdiğimiz bir ailemiz var. Kime çıktıysa onu bulsunlar, layığı ile konuşsunlar, bende olmadığı kesin” dedi.

1 Ocak günü eşinin rahatsızlığı nedeniyle müdüründen 3 günlük izin aldığını dile getiren Murat Tokmak, “Müdürüm de ücretsiz izin kağıdım duruyor. Cuma günü işimin başındayım” diye konuştu.

'BİLET ALMAMIŞ'

Kendisine ikramiye çıkmasının mümkün olmadığını çünkü parası olmadığı için bilet almadığının altını çizen Tokmak, “Bana ikramiye çıktığını müdürümden duydum. ‘Böyle böyle bir haber var’ dedi. Cuma günü herkesi işyerime beklerim. Yani işimin başındayım sıkıntı yok” ifadelerine yer verdi.

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Param yok diyorsun ama hukuki islem baslatacagim diyorsun. Bu iste bir celiski var. Bundan boyle huzursuz eden cok olur. Akraba olmayanlar bile akraban olur. Sana gecmis olsun
@donmez_bulent_1974 yanılıyorsam affola ama savcılıga suç duyurusunda bulunmak için herhangi bir ücret talep edilmiyor ..
@can_kutuk_1986 suç duyurusnda bulunması için avukat tutması gerekmıyormu buda davayı kazansa kazanmsada parasını ödemek zorunda yanılmıyorsam tabi
alakadı yok gider şikayet eder devlet ilgilenir parasızdır
1.800 maaşı var ama asılsız iddialara hukuki işlem başlatacağım diyo. hayirdir piyango mu çıktı kardeş bu ne savurganlık? mahkemeler bedava değil he bilesin.
bilmiyorsan öğren mahkemeler savcılık bedava
YAHU BÖYLE İŞLER.. KÖTÜ.. YILLAR EVVEL.. 5 ARKADAŞ.. BİR YERDE.. ALTILI ÇOK İİYİ PARA VERMİŞ.. ARALARINDAN BİRİDE TUTTURDUM DEMİŞ.. DİĞER 4 KİŞİ... ÇIKAR KUPONU DİYE.. DÖVMEYE BAŞLAMIŞAR.. ŞAKA YAPTIM DEDİYSE DE SONUÇ.. ÖLÜM.. BİRİ MEZARA-4 Ü HAPİSE..
@ismail_sen_1971 aynısı benimde başıma geldi 6 lı 250 TL verdi ama yediğim dayak 250 milyarlık tı arkadaşlarımdan
şener şenin milyarder filmi geldi aklıma mesudiyede istasyon şefiyken oda piyango vurdu sanıyordu.
@serkandemirelk Bence ikinizinde yanlışı var Avatar filminde geçiyordu bu hikaye..
@serkandemirelk Yanlışın var ona gerçekten ikramiye çıkıyordu. Şaban filmiydi senin dediğin bileti bulamıyordu herkes ona çıktı sanıyordu.
@serkandemirelk Yanlışın var ona gerçekten ikramiye çıkıyordu. Şaban filmiydi senin dediğin bileti bulamıyordu herkes ona çıktı sanıyordu..
Çevir kazı yanmasın Murat, parayı bulur bulmaz değiştin..
Türkler pisliktir çamur domuzlar
ne diyon birader sen?
bilerek ceviriyor,desifre olunca korktu bir sure sonra isten ayrilir parayi yer:))yoksa mafya birakmaz pesini kafasina dayarlar vallaha neler var yemeden birakmazlar
yeme bizi murat!!!
neye kızıyorum çelişkili kelimelere, paran yok ama hukuki süreç başlatacaksin. sana veya başkasına çıktı beni ilgilendirmiyor ama söylemler ile eylemler çok farklı insanları kandırmaktan başka bişey değil. kendini korumak için böyle diyor olabilirsin ama mantıklı olsun. mesela şunu diyebilirsin yanlış bir haber ben bilet almadım.
he canım bizde inandık 1800 liraylamı avukat tutucan?
"Benim ailemi kimse risk altına atmak zorunda değil" nasıl bir cümledir? Türkçe hocan kimdi yavrum?
mynet adminine laf attma. o her zaman dogru bilgisi kullanir(!)
parasi olmayan hukuki islem baslatamazmi. diyelimki ikramiye ona cikti , ailesini korumak icin boyle bir hakki yokmu.
Vekalet ücreti almayan bir tanıdığı olamaz mı? Sırf eleştirmek olsun diye aptalca yorum yapmayı ne çok biliyorsunuz.
la murat hayalde olsa tadını çıkar
Ne haber yapılmıştı oysa.. sözde milli piyango müdürüne haber verilmişte. 7 yılda 21 büyük ikramiye çıkmışta vs vs. Bu kadar şeyi kim neresinden uydurdu. 21 kere büyük ikramiye çıkan adamın motorlu kurye olarak çalışması ne kadar mantıklı geldiyse artık bu haberleri uydurarak yazana da orası ayrı tabi
dün fetoçulara cıkan ikramiyelerin bu gün kimlere cıktığı belli değilmi cıkar sokaklarda milli piyongo bileti almayın günah diyenlere cıkıyor yani hileyi şer var
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