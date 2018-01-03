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Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 13:09 | Son Güncelleme 3 saat önce

Milli Piyango'nun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, Antalya'da bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan Murat Tokmak (25) olduğu ortaya çıktı. Murat Tokmak'ın 1 Ocak'tan itibaren işe gelmediği belirtildi.

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 61 milyon TL, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya’ya çıktı. Muratpaşa ilçesi Şarampol Kavşağı’nda seyyar Milli Piyango bayii Havva- Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin, bir servis personeli olduğu ortaya çıktı. 9794035 numaralı çeyrek bilete isabet eden 61 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yaklaşık 15 milyon TL’sine sahip olan Murat Tokmak’ın, Lokman Ecza Deposu’nda yaklaşık 6 aydır motosikletle eczanelere ilaç dağıtımı yaptığı belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası Murat Tokmak’ın aylık 1800 lira maaş aldığı belirtildi. 1 Ocak’ta iş yerinde nöbetçi olduğu, ancak o gün ve sonrasında işe gelmediği belirlenen Tokmak’ın, büyük ikramiyeyi de Ankara’da Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden tahsil ettiği öğrenildi.

Mesai arkadaşları talihlinin Murat Tokmak olduğunu doğrularken, 1 Ocak’tan beri işe gelmediğini ve nerede ne yaptığını bilmediklerini söyledi. Talihlinin arkadaşları, Tokmak’ın bileti yılbaşından birkaç gün önce satın aldığını kaydetti.

MURATPAŞA’YA 7 YILDA 22 KEZ BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKTI

Antalya’da ‘şanslı ilçe’ olarak nitelendirilen Muratpaşa’ya, son 7 yılda Süper Loto, Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara gibi oyunlardan 22 kez büyük ikramiye çıktı. 2016 ve 2017 Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişi büyük ikramiye talihlileri, biletlerini Muratpaşa’dan satın aldı. Muratpaşa’ya sıkça büyük ikramiyenin çıkması, nüfusun çokluğuna bağlanıyor. Muratpaşa Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri. İlçede yaklaşık 500 bin kişi yaşıyor. Kentte 230 civarında şans oyunları bayisi bulunuyor. İlçeye gezi ve iş için gelenler de gelmişken burada şans oyunu oynuyor. Muratpaşa’yı şanslı görüp diğer ilçelerden, illerden şans oyunu oynamak için gelenler de var.

Milli Piyango gerçekte kime ve nereye çıktı? İşte o iller!
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Antalya milli piyango çeyrek bilet büyük ikramiye Muratpaşa Murat Tokmak

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
trilyonluk olmuş gidermi adam :)))
adamı böyle ifşa etmek dogru mu? ya kötü niyetli birileri peşine düşerse ne olacak?
Siz herkesi sahipsiz mi sanıyosunuz bana çıksaydı ben kendim röportaj verirdim bizim sülale çapraz çökebilen gelsin çöksün hodrimeydan
çabuk bitir parayı
Yavv bu uzun zamandır görüşmediğimiz halamın oğlu diil mi: )))Vayy akrabamm benide unutma : )))
helal olsun kardeş inşallah hayırlı duzgun işler yaparsın büyük şans bidaha gelmez akıllı olmanı tavsıye ederım mynet adamı deşifre etmen hiç iyi olmadı ama
@eskobar_1985_zbhne Haram para ile hayırlı iş mi olur...
@eskobar_1985_zbhne olur oyle olurki devlet haram para ile geciniyor kumar ve icki bankalar aracilogi ile faizli para satiyorda bir sey olmuyor
1.800 tl ye muhtaç kalır 1 sene sonra ????
HABER YAPACAĞIZ DERKEN İNSANLARIN HAYATIYLA OYNUYORSUNUZ......KİME ÇIKTIYSA ÇIKTI SİZENE İSİM VERMENİZ ÇALIŞTIĞI YERE YADAR SÖYLEYEREK HABERCİLİK YAPTIĞINIZI SANIYORSUNUZ.
ulan borçlarımızı ödeyecek para çıksaydı ne olurdu be zehir zıkkım oluyor hayat
BASINA CIKMASAYDIN KEŞKE
Hayatı perişan olacak farkında değil
@Arsimet74 ...Tanrı mısın..? Nerden biliyorsun..! Her şeye yorum yapan bir şey bilmeyen çok şey bildiği sanan muhteremler..?
o paradan hayır gelmez:))
Hepsi Hayrını görsün inşallah.
PİYANGO ÇIKAN ARKADAŞIN EV ADRESİNİ SÖYLEMEMİŞSİNİZ.TELEFONUDO YOK.YAPMAYIN BE KARDESİM.MAFYANIN ÖNÜNE YEM Mİ YAPMAK İSTİYORSUNUZ TALİHLİYİ.AYIP BÖYLE HABER LMAZ..BASINA BİR ŞEY GELSE HESABINI KİM VERECEK.
@volcano1144 O KADARINIDA MAFYA BULUR ARTIK :D TÖBE TÖBE
Kendini reklam etmemeli saklanmalı. Ama bu bence Piyango anlaşmalı olarak ona buna veriyor isimleri. Sonra mafya bile peşinde ! Dikkat et kardeşim akıllı olun.
işi bırakır ve hazırı yemeye başlarsa sonunu iyi görmüyorum.
yürü git amerikaya yerleş güzel sakin bir eyalete 4 milyon dolar torunlarına yeter
Genç biriymiş, ticaret micaret deyip sağa sola uymasın evini arabasını alıp bildiği işlere devam etsin. Etrafında akıl çelici dalkavuklar çok olur gözünü açsın. Ana baba ve yakınlarını da düşünsün elbette ama yine dikkat etsin Allah şaşırtmasın güle güle yemek nasip etsin. Amin :))
ADAMI İŞİNDEN ETTİN MİLLİ PİYANGO:))
haram para ya :))) mundar diyeyim bari
Hayırlı olsun. Gençmiş inşallah değerlendirir ve çocuğuna iyi bir istikbal hazırlar...
en azından garibanmış ihtiyacı olana çıkmış
daha geçen gün eski talihlilerin hikayelerini okuduk. böyle adamlar parayı harcamadan para bunları harcıyor malesef. İşine git hiçbir şey olmamış gibi. önce o parayı sindir. kimseye birşey söylemeden kendin durumu idrak edene kadar normal hayatını yaşa. sonra zaten para seni yönetmeden sen onu yönetirsin.
kulliyen yalan!! aynı hikaye sayısalda da var! bu paralar gercekte ne oluyor? kimlere gidiyor bir gün ortaya çıkacak!
çok sevindirici bir haber enazında fakir birine çıkmış
nasip kısmet işleri bana çıkmadı diye üzüldüm bu arkadaşa çıkmış sapıtmadan ailesi ile güle güle harcasın
haram para yaaa ?????????? ?][?\
1 Ocaktan beri derken!? dün bir bugün iki...:))
birde ertesi işe gitseydi
Hayırlı olsun ilerde bu günlerini aramaz insallah
sizz de adamıı kimlinii acıklayın. akrabalarıı çohalsınnn :)))
Haramdan hayır gelmez. Yazık olmuş
simdi Nimet Abla bayisi yine bizden cikti tabelasi asar her sene yaptigi gibi.Sonra millet kuyruk olur onunde:::)))
Umut Gişesi sahipleri helal olsun size. ‘Hiçbir beklentimiz yok biz emekçi insanlarız çalışmaya devam edeceğiz.'' Soğukta Nimet Abla gişesinde saatlerce sıra bekleyen arkadaşlar anladınız mı bileti nereden aldığınızın önemi yok. Nereden alırsanız alın sizin şansınız 10 milyonda bir...
insanları neden deşifre ediyorlar bu işin mafyası var arsızı hırsızı var adam açıklamak istemiyor işte neden zora sokuyorsunuz ki
Umut Gişesi sahipleri helal olsun size. ‘Hiçbir beklentimiz yok biz emekçi insanlarız çalışmaya devam edeceğiz.'' Soğukta Nimet Abla gişesinde saatlerce sıra bekleyen arkadaşlar anladınız mı bileti nereden aldığınızın önemi yok. Nereden alırsanız alın sizin şansınız 10 milyonda bir...
Şimdi Ne Çok Akrabası Çıkar Bu Kişinin =))))))))
Bırak o parayı 1800 TL razı ol o parayı da bulamasın Kimseye hayır gelmemiştir piyangodan Gençsin şimdi ak babalar tepende bir bir yemeye başlar aynı kafanda saç dökülmesi gibi olur haberin bile olmaz çok parayı görünce O 15 milyonun ömrü 5 yıl daha sonra ne yapacak kazanan mı kaybeden mi olur.
gayrimenkule ver parayı ...
o paradan hayır gelmez:)) şimdi bu vatandaş önce karıyo boşuyacak sonrada alkol gece alemi olga natali falan derken bide bakarız tv haberlerde çıkmış intihar vs vs:))
Para hep işini bilmeyene çıkıyor. Akıllı adam 1,2 gün işe gider sonra istifa eder. iz bırakmadan kaybolur...Fotoğrafina kadar çıkmış artık rahat yok
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