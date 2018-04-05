Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama: 1 milyon 689 bin lira devretti! (MPİ 4 Nisan Şans Topu sonucu)

Şans Topu çekilişi dün akşam yapıldı ve noter huzurunda Şans Topu sonuçları belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından her çarşamba akşamı düzenlenen Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Ankara Balgat'ta bulunan MPİ genel müdürlük binasındaki çekiliş salonunda yapılan 877. hafta Şans Topu çekilişinde noter ile birlkte çekiliş komitesi de hazır bulundu. 21.15 itibariyle 1-34 ve 1-14 şeklinde sayıları içeren iki farklı küreden haftanın şanslı 5+1 sayıları çekildi. Fakat bu hafta oynayanlar içinde bu sayıları doğru tahmin eden olmadı. Böylece Şans Topu 2. kez devretti. Gelecek haftaya devreden miktar ise bir milyon 869 bin lira. İşte 4 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları, haftanın sayıları ile ikramiyelerin dağılım oranları...

4 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 877'nci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaraları; 14, 16, 30, 31, 33 artı 3 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 689 bin 135 lira 33 kuruş haftaya devretti.