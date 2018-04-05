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Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama: 1 milyon 689 bin lira devretti! (MPİ 4 Nisan Şans Topu sonucu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 07:06 | Son Güncelleme

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 4 Nisan Şans Topu çekilişi dün akşam canlı yayında gerçekleştirildi. İki farklı küreden seçilen 5+1 sayısını doğru tahmin etmeye dayanan Şans Topu'nda bu hafta da tahminler tutmadı. 2. kez devir eden Şans Topu çekilişinde devreden ikramiye bir milyon 689 bin lira! Peki Şans Topu 5+1 sayıları hangileri? Diğer ikramiyelerin dağılımı nasıl oldu? İşte 877. hafta Şans Topu sonuçları, haftanın sayıları ile ikramiye dağılımı...

Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama: 1 milyon 689 bin lira devretti! (MPİ 4 Nisan Şans Topu sonucu)

Şans Topu çekilişi dün akşam yapıldı ve noter huzurunda Şans Topu sonuçları belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından her çarşamba akşamı düzenlenen Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Ankara Balgat'ta bulunan MPİ genel müdürlük binasındaki çekiliş salonunda yapılan 877. hafta Şans Topu çekilişinde noter ile birlkte çekiliş komitesi de hazır bulundu. 21.15 itibariyle 1-34 ve 1-14 şeklinde sayıları içeren iki farklı küreden haftanın şanslı 5+1 sayıları çekildi. Fakat bu hafta oynayanlar içinde bu sayıları doğru tahmin eden olmadı. Böylece Şans Topu 2. kez devretti. Gelecek haftaya devreden miktar ise bir milyon 869 bin lira. İşte 4 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları, haftanın sayıları ile ikramiyelerin dağılım oranları...

4 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 877'nci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaraları; 14, 16, 30, 31, 33 artı 3 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 689 bin 135 lira 33 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 10 kişi 8 bin 709 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 197 kişi 442 lira 15'er kuruş, 4 bilen 2 bin 841 kişi 40 lira 95'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 684 kişi 22'şer lira, 3 bilen 91 bin 378 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 836 kişi 6 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 224 bin 988 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte 2 milyon 32 bin 132 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 156 bin 481 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 645 bin 121 lira 43 kuruş aktarılacak.

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