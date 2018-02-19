Milli Piyango sorgula - 19 Şubat 2018 Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi (Bilet sorgulama sayfası)

19 Şubat 2018 tarihli Milli Piyango çekilişi bugün canlı yayında yapılacak. MPİ tarafından her ayın 9, 19 ve 29'un yapılan Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Bu akşam Şubat ayının 28 çekmesi nedeniyle 2. ve son Milli Piyango çekilişi yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin Kızılay'daki hizmet binasında yapılacak çekilişte önce amorti, sonra 300 bin liralık ve son olarak 3 milyon liralık ikramiye çekilişi yapılacak. Haberimizdeki linkten bu çekilişi canlı izleyebilir ve biletinize ne kadar ikramiye çıktığını anında öğrenebilirsiniz. Milli Piyango çekilişi saat 18.00'da başlayacak.

19 Şubat Milli Piyango çekilişi canlı izle (MPİ 18.00)

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

Milli Piyango biletinizi sorgulamak için aşağıdaki resme tıkladığınız zaman açılan sayfada önce tarih seçimi yapmanız gerekiyor. Daha sonra ise bilet numaranızı girdikten sonra sorgula kısmına tıklamanız yeterli olacaktır.

SON MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTESİ

09-02-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, HATAY-İSKENDERUN, İSTANBUL-MERKEZ, İZMİR-MERKEZ