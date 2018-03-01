Milli Piyango sorgula - 28 Şubat Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

28 Şubat 2018 tarihli Milli Piyango çekilişi canlı yayında yapıldı. MPİ tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango'nu Şubat ayının son çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi'nin Kızılay'daki hizmet binasında yapılan çekilişte önce amorti 4 ve 8 olarak belirlendi. 200 bin liralık ikramiyeyi kazanan bilet numarası 336917 olan biletler kazanırken 2.5 milyon liralık ikramiyeyi 328168 numaralı çeyrek bilete çıktı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada büyük ikramiyeyi kazanan biletin sevk merkezi olarak İstanbul, Aydın, Gaziantep ve Muğla olduğu öğrenildi. Milli Piyango biletinizi aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz. İşte 28 Şubat Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

Milli Piyango biletinizi sorgulamak için aşağıdaki resme tıkladığınız zaman açılan sayfada önce tarih seçimi yapmanız gerekiyor. Daha sonra ise bilet numaranızı girdikten sonra sorgula kısmına tıklamanız yeterli olacaktır.

28 ŞUBAT MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTESİ

28-02-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: AYDIN-MERKEZ, GAZİANTEP-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, MUĞLA-MERKEZ