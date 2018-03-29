Milli Piyango sorgula - 29 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Milli Piyango'nun 29 Mart 2018 tarihli çekilişi için geri sayım başladı. Her ay, 9, 19 ve 29'unda olmak üzere 3 kere yapılan Milli Piyango çekilişi, idarenin Ankara, Kızılay'daki binasında yapılıyor. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişe vatandaşlar da isterlerse katılabiliyorlar. Bir önceki Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye, 2 tanesi İstanbul, biri Ankara, bir diğeri ise Trabzon'dan alınan çeyrek bilete çıkmıştı. Bakalım 29 Mart Milli Piyango çekilişinde talih kuşu kime, hangi şehire konacak. Milli Piyango bilet sorgulama ekranında geçmişe dönük biletinizi de sorgulayabilirsiniz.
29 Mart Milli Piyango çekilişi, dün çekilişler de olduğu gibi saat 18.00'da başlayacak. Canlı yayında yapılacak 29 Mart Milli Piyango çekilişini aşağıdaki linkten isterseniz takip edebilirsiniz.
29 MART MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Milli Piyango biletinizi sorgulamak için aşağıdaki resme tıkladığınız zaman açılan sayfada önce tarih seçimi yapmanız gerekiyor. Daha sonra ise bilet numaranızı girdikten sonra sorgula kısmına tıklamanız yeterli olacaktır.
19 MART MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTESİ
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, TRABZON-MERKEZ
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
006909
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
231568
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
072761 346048
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
307411 388328 477130
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
052125 098388 193575 197523 204236 256248
258044 310651 411305 436447
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
000071 009381 014861 014924 025920 027386
030138 035054 040836 043706 055934 060466
062251 074612 076133 081267 082222 084249
112591 117996 126653 128932 136787 139631
142354 144526 145066 149866 154010 154711
156105 160374 164770 169731 175371 177945
178348 183823 184145 191051 196861 201752
211781 212073 213564 213783 216353 217323
221751 224129 225267 231212 232105 240353
243651 247098 251423 262732 277156 277360
284204 294517 303448 308508 309802 316951
322516 330315 330373 331013 337574 340952
353115 361362 365047 368552 370064 371188
372153 377520 383591 397243 409957 417989
426629 428783 436617 438305 440518 445155
455953 457218 458140 458538 464248 464522
469323 478323 489735 495160
300 TL ikramiye kazanan numaralar
000027 004812 005448 008155 009740 010590
015581 018143 024391 025154 025503 025755
026143 029536 030776 031616 032794 036173
038922 041959 046163 050705 058614 059271
059326 061021 063657 064205 064251 069123
095051 097880 110180 110465 113259 113955
115780 116945 125382 127992 138236 139896
144340 147188 152394 156333 156357 160802
167120 169191 169574 170764 175910 186717
189196 194016 194302 195211 196593 213798
216791 217180 220865 226540 231803 232001
232520 234708 236022 236239 236691 239130
240368 241759 241801 241931 243145 246482
246522 251474 252456 258266 259859 261969
267403 268135 271250 280980 281770 284002
285762 290434 291154 293048 296240 296807
297515 301731 303650 303770 311344 317911
319299 320511 322289 325995 328704 330135
334642 336350 354038 354523 355126 355344
360660 366454 368180 374640 380263 380337
392056 399016 403664 405396 407992 413298
416075 417610 420313 420921 422499 425806
428333 432125 433881 436165 438508 450157
454520 458202 458970 460438 461283 469440
473561 476234 478582 485141 491847 495741
Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
01387 04080 07152 10689 12018 12461
12918 17415 17457 21858 27458 35659
39869 43394 48921 49148 49644 50337
56631 56954 59152 59664 60203 61404
61994 62111 62446 63245 66640 66784
68498 70731 70928 71684 72702 83132
84286 91218 99134 99814
Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
0070 1011 2200 2221 2800 3244
3802 4466 7740 8088 8177 8909
Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
008 080 217 354 368 439
606 776 960 980
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
11 24 25 38 47 49
55 58
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
1 7
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
000909 001909 002909 003909 004909 005909
006009 006109 006209 006309 006409 006509
006609 006709 006809 006900 006901 006902
006903 006904 006905 006906 006907 006908
006919 006929 006939 006949 006959 006969
006979 006989 006999 007909 008909 009909
016909 026909 036909 046909 056909 066909
076909 086909 096909 106909 206909 306909
406909
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