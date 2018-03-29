Milli Piyango sorgula - 29 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Milli Piyango'nun 29 Mart 2018 tarihli çekilişi için geri sayım başladı. Her ay, 9, 19 ve 29'unda olmak üzere 3 kere yapılan Milli Piyango çekilişi, idarenin Ankara, Kızılay'daki binasında yapılıyor. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişe vatandaşlar da isterlerse katılabiliyorlar. Bir önceki Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye, 2 tanesi İstanbul, biri Ankara, bir diğeri ise Trabzon'dan alınan çeyrek bilete çıkmıştı. Bakalım 29 Mart Milli Piyango çekilişinde talih kuşu kime, hangi şehire konacak. Milli Piyango bilet sorgulama ekranında geçmişe dönük biletinizi de sorgulayabilirsiniz.

29 Mart Milli Piyango çekilişi, dün çekilişler de olduğu gibi saat 18.00'da başlayacak. Canlı yayında yapılacak 29 Mart Milli Piyango çekilişini aşağıdaki linkten isterseniz takip edebilirsiniz.

29 MART MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

Milli Piyango biletinizi sorgulamak için aşağıdaki resme tıkladığınız zaman açılan sayfada önce tarih seçimi yapmanız gerekiyor. Daha sonra ise bilet numaranızı girdikten sonra sorgula kısmına tıklamanız yeterli olacaktır.