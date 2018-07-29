Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

29 Temmuz Milli Piyango çekilişi bu akşam Ankara'da yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan çekiliş ile büyük ikramiye olan 2,5 milyon lira çeyrek bilete çıktı. İlk defa bayilerdeki terminallerden bilet satışı gerçekleştirildi ve bu biletlerden bir tanesi büyük ikramiyeyi kazanan biletlerden biri olduğu öğrenildi. Diğer şanslı iller ise İstanbul, İstanbul ve Aydın. Aşağıdaki Milli Piyango bilet sorgulama aracı ile biletinize ne kadar ikramiye çıktığını sorgulayabilirsiniz. İşte 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi...
29 Temmuz Milli Piyango çekilişi için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 29 Temmuz'u seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 29 Temmuz Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.
29-07-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM-, AYDIN-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
179604
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
215698
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
291223
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
114307 209237
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
200584 328539 353373
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
01861 15378 50720 71777 72432 73345
74284 77085 78630 79132
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0777 3517 4010 4012 5265 6909
7714 8258 8520 9634
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
152 201 418 433 466 582
603 753 861 884
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
01 24 39 64 69 86
89 93
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
4 7
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
079604 109604 119604 129604 139604 149604
159604 169604 170604 171604 172604 173604
174604 175604 176604 177604 178604 179004
179104 179204 179304 179404 179504 179600
179601 179602 179603 179605 179606 179607
179608 179609 179614 179624 179634 179644
179654 179664 179674 179684 179694 179704
179804 179904 189604 199604 279604 379604
479604
29.07.2018 çekilişine ait klasik Milli Piyango biletlerinin bir kısmı 20.07.2018 tarihinden itibaren sayısal oyunlar terminalinden satışa sunulacaktır. Sistem üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye ödeme limiti;
-1.000 (bin) TL' ye kadar (1.000 TL dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,
-1.001 (binbir) TL ile 20.000 (yirmibin) TL arası ikramiyelerin ise bayi ödemesi ihtiyaridir.
Çekilişlerimiz, www.millipiyango.gov.tr ve www.mpi.gov.tr internet adreslerinden, çekiliş günlerinde canlı olarak izlenebilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER
Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.
Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor?
Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.
Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?
Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı?
Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.
Milli Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?
Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.
Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.
Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
Düz Seri: Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.
Karışık Seri: Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.
Çapraz Seri: Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.
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