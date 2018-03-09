Milli Piyango sorgula - 9 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste (MPİ bilet sorgulama)

Milli Piyango çekilişine saatler kala heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 9 Mart Milli Piyango çekilişi bu akşam saat 18.00'da Ankara Kızılay'da yapılacak. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak çekilişte sırasıyla amorti, 200 bin ve 2,5 milyon liralık ikramiyeleri kazanan numaraları belirlenecek. Bir önceki çekilişte ikramiye, çeyrek bilete çıkmış ve dörde bölünmüştü. Bu akşamki çekilişte talih kuşu kime ya da kimlere konacak, hangi şehire çıkacak? Milli Piyango çekilişini haberimizde canlı yayın linkinden izleyebilir ve anında takip ederek biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz. Aşağıda bilet sorgulama aracı ile eski-yeni Milli Piyango bilet sorgulaması yapabilirsiniz.

9 MART MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

9 Mart Milli Piyango çekilişi bu akşam 18.00'da canlı yayında yapılacak. Bu yayın sırasında noter huzurunda 2,5 milyon lira, 200 bin kazanan biletlerin numaraları ile son amorti kazandıran iki numara belirlenecek. Aşağıdaki linkten bu canlı yayını online izleyebilirsiniz.

9 Mart Milli Piyango çekilişi canlı izle