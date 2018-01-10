Milli Piyango Sorgula: 9 Ocak 2018 Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango 2018 yılının ilk çekilişini yaptı. Yılbaşı özel çekilişi sonrasında yapılan 9 Ocak 2018 tarihli Milli Piyango çekilişi ile yılın ilk çekilişi yapılmış oldu. Ankara Kızılay'da bulunan MPİ hizmet binasından halka açık olarak ve canlı yayında gerçekleştirilen 9 Ocak Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye olan 4 milyon lira 904257 numaralı çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre büyük ikramiyenin çıktığı biletlerin sevk merkezlerinin birinin Balıkesir, diğer üçünün İstanbul olduğunu öğrenildi. Böylece yılın ilk Milli Piyango çekilişinde talihliler, birer milyon lira ikramiye kazandılar. Milli Piyango biletinizi aşağıdaki linke tıklayarak sorgulayabilirsiniz. Açılan sayfada bileti aldığınız tarihi seçerek bilet numarasını girmeniz ve sorgula tuşuna basmanız yeterli olacaktır. İşte 9 Ocak 2018 tarihli Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi...

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTESİ

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: BALIKESİR-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ