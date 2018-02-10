Milli Piyango sorgula - 9 Şubat Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi (MPİ bilet sorgulama)

Milli Piyango'nun 9 Şubat 2018 tarihli çekilişi dün akşam yapıldı. Ankara'da noterin huzurunda ve canlı yayında yapılan Milli Piyango çekilişinde önce son numarasına göre amorti kazananlari daha sonra 300 bin lirayı kazanan bilet numarası ve en son olarak da 3 milyonluk ikramiye kazanan bilet numarası çekilişi yapıldı. 9 Şubat Milli Piyango sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan 426634 numaralı biletin sevk merkezlerinin Anlara, Hatay, İstanbul ve İzmir olduğu açıklandı. 300 bin lira kazanan Milli Piyango bileti numarası ise 411249 olarak belirlendi. Amorti kazanan biletlerin son numarası ise 2 ve 6 olarak tespit edildi. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan 9 Şubat 2018 tarihli Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi haberimizde. Aşağıdaki resme tıklayarak MPİ resmi sitesinden biletinizi sorgulayabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

Milli Piyango biletinizi sorgulamak için aşağıdaki resme tıkladığınız zaman açılan sayfada önce tarih seçimi yapmanız gerekiyor. Daha sonra ise bilet numaranızı girdikten sonra sorgula kısmına tıklamanız yeterli olacaktır.