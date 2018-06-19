Milli Piyango sorgulama: 19 Haziran Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

19 Haziran Milli Piyango çekilişi Ankara'da yapıldı ve Milli Piyango sonuçları belli oldu. Kızılay'daki hizmet binasından canlı yayında ve noter huzurunda yapılan Milli Piyango çekilişi ile 2,5 milyon, 200 bin ve amorti sayıları belirlendi. MPİ tarafından yapılan çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan 203648 numaralı tam biletin Ankara sevk merkezli olarak satıldığı öğrenildi. Biletinizi aşağıdaki Milli Piyango Bilet Sorgulama Ekranını kullanarak sorgulayabilirsiniz. İşte Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi...
Bu çekiliş için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 19 Haziran'ı seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" butonu ile 19 Haziran Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
203648
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
067747
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
254730
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
160129 363554
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
237311 240238 304576
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
02195 04158 13565 15233 18913 20501
23420 30231 76885 96469
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0150 1195 1580 4601 4602 5785
6799 8143 9536 9684
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
188 190 225 281 400 604
724 732 836 871
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
04 13 14 30 47 51
79 86
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
2 5
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
003648 103648 200648 201648 202648 203048
203148 203248 203348 203448 203548 203608
203618 203628 203638 203640 203641 203642
203643 203644 203645 203646 203647 203649
203658 203668 203678 203688 203698 203748
203848 203948 204648 205648 206648 207648
208648 209648 213648 223648 233648 243648
253648 263648 273648 283648 293648 303648
403648
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNE DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER
Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.
Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor?
Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.
Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?
Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı?
Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.
Milli Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?
Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.
Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.
Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
Düz Seri: Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.
Karışık Seri: Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.
Çapraz Seri: Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.
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