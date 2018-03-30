Milli Piyango sorgulama: 29 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

29 Mart 2018 tarihli Milli Piyango çekilişi yapıldı. Ankara, Kızılay'da bulunan Milli Piyango İdaresi hizmet binasında, noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekiliş ile 2,5 milyon lira, 200 bin lira ve amorti numaraları belirlendi. 228663 numaralı tam bilet, büyük ikramiyeyi kazandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre biletin Ankara sevk merkezli olduğu öğrenildi. 136713 numaralı biletin sahipleri 200 bin lira ikramiye kazanırken biletlerinin son numaraları 4 ve 5 ile biten biletler ise kendilerini amorti etmiş oldular. Aşağıdaki bilet sorgulama ile ekranından kolayca biletinizi sorgulayabilirsiniz. İşte 29 Mart Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi...

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA

Milli Piyango biletinizi sorgulamak için aşağıdaki resme tıkladığınız zaman açılan sayfada önce tarih seçimi yapmanız gerekiyor. Daha sonra ise bilet numaranızı girdikten sonra sorgula kısmına tıklamanız yeterli olacaktır.

29 MART MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTESİ

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar: 228663