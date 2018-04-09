Milli Piyango sorgulama: 9 Nisan büyük ikramiye çekilişi canlı izle, bilet sorgula!

Her ayın 9, 19, ve 29'unda çekilen Milli Piyan çekilişlerinde Nisan ayının ilki bu akşam gerçekleştirilecek. Bu akşam Ankara'da yapılacak 9 Nisan tarihli Milli piyango çekiliş biletleri Sağlık Bakanlığı'ndan bir mesaj barındırıyor. Milli Piyango biletlerinde "Antibiyotikte değil sağlınızda ısrarcı olun." Mesajı veriliyor. Peki Milli Piyango çekilişi nasıl canlı izlenir ve bilet sorgulama nasıl yapılır?
MİLLİ PİYANGO 9 NİSAN ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN
MPİ'nin diğer çekilişleri gibi 9 Nisan Milli Piyango çekilişini de internetten verilen canlı yayın ile takip edebilirsiniz. Saat 18.00'de aşağıdaki bağlantıdan MPİ canlı yayınını açabilir ve amorti ile büyük ikramiye çekilişini canlı izleyebilirsiniz.
MPİ 9 Nisan Milli Piyango çekilişi canlı yayın (18.00)
http://www.mpi.gov.tr/node/102
Bu çekiliş için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 9 Nisan'ı seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" bu tonu ile 9 Nisan Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.
9 Nisan Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama
ZAMAN AŞIMINA DİKKAT!
Biletinize bir ikramiye isabet ederse nasılsa alırım bir ara deyip unutursanız biletiniz yanabilir. Milli Piyango İdaresi'nin uyarısına göre biletlerin bir zaman aşımı süresi bulunmaktadır. Buna göre bir ikramiye isabet etmiş bir bilete ödeme yapılması için biletin çekiliş tarihinden 1 yıl içinde ibraz edilmesi gerekiyor.
İKRAMİYE ÖDEMESİ NASIL ALINIR?
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama (son üç rakam dahil) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.
Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.
Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.
Suriye'de askeri üsse füze saldırısı! Art arda son dakika açıklamalar geliyor
AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!
Erzincan’da mayın imhası sırasında patlama!
Üvey oğullarını boğarak öldürdü, üvey kızına tecavüz etti! Cani babadan kan donduran ifadeler
Okulda görülmemiş olay! Liseli kızın göğüslerini açıp, yara bandı yapıştırdılar
İdeal cinsel birlikteliğin yaşı bulundu!
2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı
Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası
İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti
Herkes onu arıyordu! 2 yaşındaki Ege böyle bulundu
Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum