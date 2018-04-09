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Milli Piyango sorgulama: 9 Nisan büyük ikramiye çekilişi canlı izle, bilet sorgula!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 15:27 | Son Güncelleme

Nisan ayının ilk Milli Piyango çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Yapılacak çekilişte her ikramiye kategorileri için farklı sayılarda numaralar çekilecek ve Nisan ayının ilk Milli Piyango talihlileri ortaya çıkacak. Çekilişin büyük ikramiye kısmını canlı izleyebilir akabinde bilet sorgulama yapabilir ve sıralı tam listeye bakabilirsiniz.

Milli Piyango sorgulama: 9 Nisan büyük ikramiye çekilişi canlı izle, bilet sorgula!

Her ayın 9, 19, ve 29'unda çekilen Milli Piyan çekilişlerinde Nisan ayının ilki bu akşam gerçekleştirilecek. Bu akşam Ankara'da yapılacak 9 Nisan tarihli Milli piyango çekiliş biletleri Sağlık Bakanlığı'ndan bir mesaj barındırıyor. Milli Piyango biletlerinde "Antibiyotikte değil sağlınızda ısrarcı olun." Mesajı veriliyor. Peki Milli Piyango çekilişi nasıl canlı izlenir ve bilet sorgulama nasıl yapılır?

MİLLİ PİYANGO 9 NİSAN ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

MPİ'nin diğer çekilişleri gibi 9 Nisan Milli Piyango çekilişini de internetten verilen canlı yayın ile takip edebilirsiniz. Saat 18.00'de aşağıdaki bağlantıdan MPİ canlı yayınını açabilir ve amorti ile büyük ikramiye çekilişini canlı izleyebilirsiniz.

MPİ 9 Nisan Milli Piyango çekilişi canlı yayın (18.00)

http://www.mpi.gov.tr/node/102

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

Bu çekiliş için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 9 Nisan'ı seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" bu tonu ile 9 Nisan Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.

9 Nisan Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama

milli piyango bilet sorgulama ekrani

ZAMAN AŞIMINA DİKKAT!

Biletinize bir ikramiye isabet ederse nasılsa alırım bir ara deyip unutursanız biletiniz yanabilir. Milli Piyango İdaresi'nin uyarısına göre biletlerin bir zaman aşımı süresi bulunmaktadır. Buna göre bir ikramiye isabet etmiş bir bilete ödeme yapılması için biletin çekiliş tarihinden 1 yıl içinde ibraz edilmesi gerekiyor.

İKRAMİYE ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama (son üç rakam dahil) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

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