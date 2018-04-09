Milli Piyango sorgulama: 9 Nisan büyük ikramiye çekilişi canlı izle, bilet sorgula!

Her ayın 9, 19, ve 29'unda çekilen Milli Piyan çekilişlerinde Nisan ayının ilki bu akşam gerçekleştirilecek. Bu akşam Ankara'da yapılacak 9 Nisan tarihli Milli piyango çekiliş biletleri Sağlık Bakanlığı'ndan bir mesaj barındırıyor. Milli Piyango biletlerinde "Antibiyotikte değil sağlınızda ısrarcı olun." Mesajı veriliyor. Peki Milli Piyango çekilişi nasıl canlı izlenir ve bilet sorgulama nasıl yapılır?

MİLLİ PİYANGO 9 NİSAN ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

MPİ'nin diğer çekilişleri gibi 9 Nisan Milli Piyango çekilişini de internetten verilen canlı yayın ile takip edebilirsiniz. Saat 18.00'de aşağıdaki bağlantıdan MPİ canlı yayınını açabilir ve amorti ile büyük ikramiye çekilişini canlı izleyebilirsiniz.

MPİ 9 Nisan Milli Piyango çekilişi canlı yayın (18.00)

http://www.mpi.gov.tr/node/102

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

Bu çekiliş için siz de çıkmaz demeyip şansını deneyenlerdenseniz aşağıdaki bağlantı ile pratik bir şekilde bilet sorgulama yapabilirsiniz. Açılan sayfada çekiliş tarihi menüsünden 9 Nisan'ı seçtikten sonra bilet numarası bölümünü sorgulamasını yapmak istediğiniz biletin üzerinde yazan rakamları girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra "Sorgula" butonunu basarak biletinize herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Tabii bunun yanında "Tüm Liste" bu tonu ile 9 Nisan Milli Piyango çekilişinin sıralı tam listesini de görebilirsiniz.