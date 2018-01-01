Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi

Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.
İdarenin internet sitesinde yayımlanan listeye göre ikramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle: 31 Aralık 2017 tarihli çekiliş sonuçları
Büyük ikramiye kazanan merkezler:Antalya-Merkez,İstanbul-Merkez, Samsun-Merkez, KKTC-Merkez
61 milyon lira
979403510 milyon lira
07980815 milyon lira
25519232 milyon lira
92016211 milyon lira
8757022500 bin lira
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967528975708991015997233Son 5 rakam (400 lira)
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9380944096269687Son 3 rakam (200 lira)
041114171201246253
292309433466631680
720727749807812836
940948Son 2 rakam (120 lira)
030522384461
77Amorti (60 lira)
46 Teselli (61 bin lira)
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(AA)
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