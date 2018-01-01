Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi

Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.

İdarenin internet sitesinde yayımlanan listeye göre ikramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle: 31 Aralık 2017 tarihli çekiliş sonuçları

Büyük ikramiye kazanan merkezler:Antalya-Merkez,İstanbul-Merkez, Samsun-Merkez, KKTC-Merkez

61 milyon lira

979403510 milyon lira

07980815 milyon lira

25519232 milyon lira

92016211 milyon lira

8757022500 bin lira

4136086100 bin lira

014197011474411543417253792427335193045473

306603031559123286141337174033891183766462

557075357328216655589667363768111247501794

8644785943458550 bin lira

003768907313820983000111249916527871921707

197652222447943015872341496537614414120903

479537649719735115502517443156158385724625

592939860944266230000718696772121247712240

89138369054722906082291787089449475945857610 bin lira

061067509906761000157136974016106522051210

208761722625252293208258485327332503574299

377231239752184273214434040343489374417526

481979349902925313664546410656200605631897