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Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 02:54 | Son Güncelleme 17 dakika önce

- İkramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı

Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.

İdarenin internet sitesinde yayımlanan listeye göre ikramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle: 31 Aralık 2017 tarihli çekiliş sonuçları

Büyük ikramiye kazanan merkezler:Antalya-Merkez,İstanbul-Merkez, Samsun-Merkez, KKTC-Merkez

61 milyon lira

979403510 milyon lira

07980815 milyon lira

25519232 milyon lira

92016211 milyon lira

8757022500 bin lira

4136086100 bin lira

014197011474411543417253792427335193045473

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99723259988036Son 6 rakam (500 lira)

003601012491013985015174028022037133

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967528975708991015997233Son 5 rakam (400 lira)

022230243602522026220303705057

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9737998064Son 4 rakam (300 lira)

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735375797637814382759319

9380944096269687Son 3 rakam (200 lira)

041114171201246253

292309433466631680

720727749807812836

940948Son 2 rakam (120 lira)

030522384461

77Amorti (60 lira)

46 Teselli (61 bin lira)

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679403577940358794035909403591940359294035

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