HABER

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay:

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 00:22 | Son Güncelleme

"Türkiye hastalıklı FETÖ yapısının bu millete ödettiği ağır bedeli hızla tamir ederek yoluna devam ediyor"

ELAZIĞ (AA) - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, "Türkiye hastalıklı FETÖ yapısının bu millete ödettiği ağır bedeli hızla tamir ederek yoluna devam ediyor." dedi.

Alpay, Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun İlim Yayma Cemiyeti Gençlik Merkezi'nde düzenlenen aylık toplantısında, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Alpay, burada yaptığı konuşmada, silah, tank, top, helikopter, İHA, SİHA, uydu sistemleri, roket ve füzeler gibi savunma sanayisiyle alakalı birçok ürünün yerli ve milli imkanlarla üretildiğini söyledi.

Konuşmasında FETÖ'ye değinen Alpay, "Türkiye hastalıklı FETÖ yapısının bu millete ödettiği ağır bedeli hızla tamir ederek yoluna devam ediyor. Türkiye'de sivil toplum gönüllüsü altında bu milletin değerlerine topyekün savaş açan bu milletin değerlerini yok sayan hastalıklı yapılar ortaya çıktı. FETÖ hain yapısı böyle bir örgütlü yapının ürettiği bir problemdi." ifadelerini kullandı.

Elazığ'da savunma sanayisi yatırımlarıyla ilgili olarak bazı önemli görüşmelerin olacağını aktaran Alpay, şöyle devam etti:

"Jandarma Genel Komutanlığı ile Fırat Üniversitesi arasında bir protokol hazırlığı yapılıyor. Bu hazırlığa göre Allah nasip ederse Fırat Üniversitesi bünyesindeki Sivil Havacılık Yüksekokulu'nda eğitim gören gençler hava merkezinin bulunduğu birimlerde staj yapma imkanı bulacak. Bu protokolle burada iyi eğitim alan gençlerimiz hemen istihdam edilecekler."

Son dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişmeSon dakika! ABD, Rusya, Suriye geriliminde flaş gelişme
Tosun yine bombayı patlattı! İşte yeni sistemi...Tosun yine bombayı patlattı! İşte yeni sistemi...
Bakanlıktan flaş Suriye açıklamasıBakanlıktan flaş Suriye açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Suriye'de yeni patlama sesleri

Suriye'de yeni patlama sesleri

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nevşehir'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nevşehir'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Üçüncü dünya savaşı mı çıkıyor? İşte İbrahim Kalın'ın yazısı

Üçüncü dünya savaşı mı çıkıyor? İşte İbrahim Kalın'ın yazısı

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Sarıyer'de sokak ortasında silahlı kavga! Yaralılar var

Sarıyer'de sokak ortasında silahlı kavga! Yaralılar var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.