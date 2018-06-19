ELAZIĞ (AA) - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, "2018 yılı itibariyle dışa bağımlılığını çok büyük oranda azaltmış ve yüzde 65 yerlilik ve millilik oranına ulaşmış güçlü bir Türkiye'den bahsediyoruz." dedi.
Alpay, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan İnsansız Hava Aracı (İHA) Bayraktar'ın üretimini gerçekleştiren Bayraktar Holding yöneticileri, akademisyenler ve iş adamlarıyla bir araya geldi.
Burada bir konuşma yapan Alpay, Türkiye'nin uluslararası güçlerin ve terörün oluşturduğu tehditleri ortadan kaldırmak adına büyük bir seferberlik içerisinde olduğunu belirtti.
Arzularının savunma sanayi alanında ülkeyi dışa bağımlılıktan büyük oranda kurtaracak yerli ve milli ürünleri ortaya çıkarmak için gerekli çalışmaları devam ettirmek olduğunu ifade eden Alpay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye özellikle savunma sanayi alanında dışa bağımlılıktan büyük oranda kurtulmuş, yerli ve milli ürünlerini ortaya çıkarmış ve ihracat rakamlarını arttırmıştır. Başlatmış olduğu yerli ve milli projelerin büyük bir kısmını Atak helikopteri, Altay tankı, Milgem projesi, fırtına obüsleri, MPT-76 milli piyade tüfeği, İHA'lar gibi savunma sanayi açısından ve milli güvenliğimiz açısından önem arz eden ürünleri envantere almış ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir."
- "Savunma sanayi projelerini 2 milyar dolara taşımış bir Türkiye var"
Alpay, savunma sanayi ve havacılık açısından bir dönüm noktası olan 2004 yılında düzenlenen Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda alınan kararla bugün ülkenin yüz akı olan milli ve yerli projelerin başlaması için karar verildiğini dile getirdi.
Ülkenin 2002 yılında Ar-Ge çalışmalarının yok denecek kadar az olduğunu ve sadece 48 milyon dolar Ar-Ge harcaması yapıldığını aktaran Alpay, şöyle konuştu:
"2017 yılı sonu itibariyle Ar-Ge harcamaları 1 milyar 250 milyon civarına ulaşmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. 2002-2004 yılları arasında savunma sanayi portföyünde yaklaşık 66 proje var, üstelik büyük oranda dışa bağımlı projeler. Ama 2017 yılının sonunda 604 proje büyüklüğüne ulaştık. Üstelik dışa bağımlılığını çok büyük oranda azaltmış, yerli ve milli projelerle yola devam eden bir Türkiye var. İhracat rakamları açısından 250 milyon dolarla almış olduğu savunma sanayi projelerini 2017 yılı sonu itibariyle yaklaşık 2 milyar dolara taşımış bir Türkiye var. Yine 2002-2004 arasında takriben 6 milyar dolar civarında bir proje büyüklüğüne sahip olan ülke iken 2017 yılı sonu itibariyle yine büyük oranda yerli ve milli, dışa bağımlılıktan kurtulmuş 60 milyar dolar proje büyüklüğüne ulaşmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. 2002-2004 yılları arasında yüzde 80'ler oranında dışa bağımlı iken, 2018 yılı itibariyle dışa bağımlılığını çok büyük oranda azaltmış ve yüzde 65 yerlilik ve millilik oranına ulaşmış güçlü bir Türkiye'den bahsediyoruz."
- "Ürettiğimiz İHA sistemleri TSK'ye çok büyük katkı sağladı"
Bayraktar Holdingin CEO'su emekli Tümgeneral Tayyar Süngü ise bir komutan için en büyük üzüntünün bir askerini şehit vermek olduğunu dile getirdi.
İnsansız hava araçlarının terörle mücadelede operasyonların daha başarılı bir şekilde yürütülmesine büyük katkı sağladığını vurgulayan Süngü, "Yine bir komutan her zaman bir harekatı en az zayiatla tamamlamayı düşünür. Bu anlamda gerçekten bizim ürettiğimiz İHA sistemleri Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) çok büyük katkı sağladı. Zayiatın en minimum düzeyde olmasına büyük katkı sağladı. Bu anlamda eski bir asker olarak gerçekten büyük onur, gurur ve haz duyuyorum." dedi.
ETSO Başkanı Asilhan Arslan da Elazığ'ın İHA'ların ve SİHA'arın terörle mücadelede kullanımı açısından önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.
Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde sivil savunmayla alakalı çok sayıda proje yürütüldüğünü aktaran Arslan, "Patent alınan çok değerli çalışmalar var. Bunların seri üretime dönüştürülmesi için ciddi çalışmalar olacak. Bununla alakalı bir prototip merkezinin de kurulma ihtiyacı bu toplantı sonucunda ortaya çıktı. Biz de bununla alakalı ilimize prototip merkezini kazandırabilme adına çalışmalarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.
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