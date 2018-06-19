"Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye özellikle savunma sanayi alanında dışa bağımlılıktan büyük oranda kurtulmuş, yerli ve milli ürünlerini ortaya çıkarmış ve ihracat rakamlarını arttırmıştır. Başlatmış olduğu yerli ve milli projelerin büyük bir kısmını Atak helikopteri, Altay tankı, Milgem projesi, fırtına obüsleri, MPT-76 milli piyade tüfeği, İHA'lar gibi savunma sanayi açısından ve milli güvenliğimiz açısından önem arz eden ürünleri envantere almış ve kararlılıkla yoluna devam etmektedir."

Arzularının savunma sanayi alanında ülkeyi dışa bağımlılıktan büyük oranda kurtaracak yerli ve milli ürünleri ortaya çıkarmak için gerekli çalışmaları devam ettirmek olduğunu ifade eden Alpay, sözlerini şöyle sürdürdü:

Burada bir konuşma yapan Alpay, Türkiye'nin uluslararası güçlerin ve terörün oluşturduğu tehditleri ortadan kaldırmak adına büyük bir seferberlik içerisinde olduğunu belirtti.

ELAZIĞ (AA) - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, "2018 yılı itibariyle dışa bağımlılığını çok büyük oranda azaltmış ve yüzde 65 yerlilik ve millilik oranına ulaşmış güçlü bir Türkiye'den bahsediyoruz." dedi.

- "Savunma sanayi projelerini 2 milyar dolara taşımış bir Türkiye var"

Alpay, savunma sanayi ve havacılık açısından bir dönüm noktası olan 2004 yılında düzenlenen Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda alınan kararla bugün ülkenin yüz akı olan milli ve yerli projelerin başlaması için karar verildiğini dile getirdi.

Ülkenin 2002 yılında Ar-Ge çalışmalarının yok denecek kadar az olduğunu ve sadece 48 milyon dolar Ar-Ge harcaması yapıldığını aktaran Alpay, şöyle konuştu:

"2017 yılı sonu itibariyle Ar-Ge harcamaları 1 milyar 250 milyon civarına ulaşmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. 2002-2004 yılları arasında savunma sanayi portföyünde yaklaşık 66 proje var, üstelik büyük oranda dışa bağımlı projeler. Ama 2017 yılının sonunda 604 proje büyüklüğüne ulaştık. Üstelik dışa bağımlılığını çok büyük oranda azaltmış, yerli ve milli projelerle yola devam eden bir Türkiye var. İhracat rakamları açısından 250 milyon dolarla almış olduğu savunma sanayi projelerini 2017 yılı sonu itibariyle yaklaşık 2 milyar dolara taşımış bir Türkiye var. Yine 2002-2004 arasında takriben 6 milyar dolar civarında bir proje büyüklüğüne sahip olan ülke iken 2017 yılı sonu itibariyle yine büyük oranda yerli ve milli, dışa bağımlılıktan kurtulmuş 60 milyar dolar proje büyüklüğüne ulaşmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. 2002-2004 yılları arasında yüzde 80'ler oranında dışa bağımlı iken, 2018 yılı itibariyle dışa bağımlılığını çok büyük oranda azaltmış ve yüzde 65 yerlilik ve millilik oranına ulaşmış güçlü bir Türkiye'den bahsediyoruz."