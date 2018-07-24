HABER

Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Temel eğitim süresi değişecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 11:44 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili olarak, 'Bedelli askerlikte temel eğitimin kaldırılması uygun olmaz' dedi. Akar, eğitim süresinin ise değişebileceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Temel eğitim süresi değişecek mi?

Bedelli askerlikle ilgili son dakika açıklama geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temel eğitim sisteminin kaldırılmasının uygun olmayacağını söyledi. Akar, 'Eğitimin süresi uzar veya kısalabilir' açıklamasında bulundu.

PARTNER'Estetik bir fotoğraf değil''Estetik bir fotoğraf değil'
240 metredeki cam seyir terası korkutuyor240 metredeki cam seyir terası korkutuyor
'Basın Özgürlüğü Ödülü' Kadri Gürsel'e verildi'Basın Özgürlüğü Ödülü' Kadri Gürsel'e verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar bedelli askerlik

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Okuyucu Yorumları 34 yorum
Birazdan "Bedelli Askerlikte yaş 25+ bedel 15 + 21 gün eğitim + 10gb internet + 10000 sms" diye açıklama yapacaklar sanırım. İş iyice o noktaya geldi çünkü.
Allah c.c belanı versin hep senin yüzünden oluyor zaten temel egitim hiç bir anlamı yok akp bitiriyorsunuz biz gencleri Akp düşman haline getiriyorsunuz 21 günlük egitimmin hiç bir anlamı yok 1 gün dahi egitim iş stresi vs biz genclere zulumdur..Bunun hesabını 1.5 milyon genc ailsiyle birlikte 6 milyon insan hesabını soracaktır...İnşallah reis bizleri duyar komple kaldırır bu egitim saçmalıgını
@samet61_55 NE KORKTUNUZ BEEE ŞU ASKERLİKTEN
insanlar neden bu kadar nankor biz uzun donem yaptik bizim zamanimizda bedelli diye de bisey yoktu adamlar getirmeseler yine olmayacakti. ya uzun donem yapsaydin 6 ay 1 sene ya da bizim gibi daha uzun. daha mi iyi olacakti. bedelini oduyosun diye bu kadar bela okumaya hakkin yok. asil bedeli bu ulke icin canini veren kardeslerimiz oduyor. senin odedigin bedel onlarin odediginin yaninda hic bisey. sen kagit parcasiyla oduyorsun onlar caniyla kaniyla odedi. biraz insaf biraz empati kardesim. 21 gunle bir yerin asinmaz biraz sikacaksin disini o kadar. cenen calisacagina beyin ve vicdanin calissin
2011 2014 te neden yapılmadı bu eğitim
amma sulandı bu iş artık
bu işe el at bakanım, ya kisalt ya kaldır.
komutanım adamın dibisin helal olsun
ne uzaması hulusi bey biz gitmeyelim işimizden gücümüzden olcaz diyoruz siz uzatalim diyosunuz anlamadim ki ben bise...
yurtdışında çalışanlar tv nın karsısına gecıp kahvesını ıcerken egıtım alacaklarmış burda yasayanların günahını ne tamam temel egıtım olsunda onlarda gelsın ulkmemozde egıtım alsınlar önce bu adaletsızlıgı gıdderın lütfen cok buyuk adaletsızlık bu
bedelli uygun oluyor değilmi hulisi paşa... fakir fukaralar askere gitsin bu vatan için şehit olsun... ama parası olan 15000 tl versin askere gitmesin... bu mu adalet... ben 18 ay askerlik yaptım... her türk gencin bu vatana bu millete borcu var ve askerlik yapmalı... neyse diyecek çok söz varda karşımızda karekterli olan birisi olsa diyecem de o da yok...
Dalga geçiyorlar resmen... Bu adam Türk Silahlı Kuvvetlerini yönetiyordu işte siz düşünün. 15 temmuzda kendi ordusuna söz geçirememesi çok doğal.
Hep Hulusi Akar yüzünden zaten sırf askerler egolarını tatmin etmek için vatandaş eziyet kimisi ailesi var hasta bırakamıyor kimisi iş stresi yasıyor Asker ego peşinde!! 2014 Bedellide neden temel egitim yoktu? 1.5 milyon genc ailesiyle 6 milyon kişiye bu zulmu UNUTMAZ YEREL SECİMLERDE hesabını sorar...REİS gencleri sesini duyacaktır..Hulusi akar Dur diyecektir...
b.kunu çıkardınız zaten. plansız hareket ettiğiniz ne kadar belli.
insanları ne süründürdünüz eğitim eğitim eğitim diye bırakın bilmesinler silah tutmayı ondan sonra herkes silahlanmaya başlıyor aslında farkında değilsiniz toplumu alevlendiriyorsunuz
temel eğitim dediğin genç nüfusa verilir. Burda mantık hatası var. 30 yaşına gelmiş adama temel eğitim vermenin bir anlamı yok. Temel askeri eğitim vereceksen 18-20 yaş arasına vermen lazım. Mesela üniversitelerde zorunlu hale getirilebilir. Sonuçta temel eğitim dediğiniz fiziksel bir eğitim olmayacak sanırım. En azından lanse edilen o. Yurt dışındakilere uzaktan temel eğitim verilecekmiş. Yurtiçindekilere de aynısı uygulansın madem uzaktan yapılabiliyor
herzamanki gibi milletin aklıyla oynuyorlar
uygun değilse nasıl son 2 bedelli eğitimsiz uygulandı anlamadım eziyet insanlara tamamen kaldır hem devlet masraf etmesin hem yararlanacaklar rahat etsin bukadar uzaktılmasına ne gerek var konunun ??
ADAMLAR BİR DAKKA YAPMAYA BİLE KOKUYOR ANLADIMMI AGA :D
şöyle bir yorumları okuyorum da herkes altına yapmış tabiri caizse bedelli yapıp üniforma giymeyi gururla bekliyorum şahsen 21 25 28 hiç sorun değil bu eğitim ,hiç olmamasından iyidir eline hayatı boyunca silah almamışları düşünün hem iyii bir anı hemde iyi bir tecrübe benmde arkamda bıraktıgım bır fırma bır aile var rabbım guc versın yapılır.
Değişip daha ne olacak 21 güne düşürdünüz bu süre laga luga ile geçer,boşuna insanları toplamayın , yada adam gibi en az 45 gün temel eğitimi şart koşun, ondan sonra herhangi bir bedel almadan salın milleti.Orduyuda polis gibi maaşlı insanlardan oluşturun, bu iş de sanki çok acayip birşeyler keşfediyormuş edasında dillendirmeyi bırakın artık.
Vatanın svunması için her türk silah tutmayı,azda olsa savaş tekniklerini bilmelidir..
yakın bir zamanda topyekün savaş varmış gibi nedir bu temel eğitim saçmalığı. Çok merak ediyorum bu fikir kimin aklından çıktı.
kaldırın gitsin askerliği
GİTMİYORUZ BEDELLİ ASKERLİGE YÜKSEGE DEVAM İLLAKİ Bİ DAHAKİNE GÜNSÜZ YAPARSINIZ
bu yasadan yararlanacak halkın çoğu kaldırılmasını istiyor peki neden hala eğitim şartında diretmektesiniz eyy yetkililer ?
BEDELLİ YASASINDAKİ TARİHİN 31.12.1994 OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ TECİLİMİZ BİTTİ EŞİMİZ ÇOÇUĞUMUZ MAĞDUR OLACAK LÜTFEN SESİMİZ OLUN .
maalesef reıste temel egıtım olsun dedı meclıste bence 21 gunu de arayacaz gıbı akar bellıkı son dak da bu sureyı arttıracak
biz gitmiyoruz askere yükseğe devam işimize devam
Yav yeter ama bu ne ya. Bir bedelli askerlik haberidir aldı başını gitti. Gündemde sanki başka bir şey yok. Sayfayı her açtığımda aynı konu. Ülke gündeminde başka bir şey yok mu? Ya da gündemde sadece bu konu mu gösterilmek isteniyor?
Ağustos celbinde gidecekler ne yapmali bilgisi olan
Dört tarafınıza bakın tüm sınırlarımız düşmanla çevriliyken..bu bedelli askerlik olsun..profesyonel askerlik olsun..askerliğin kısaltılması olsun...bunların tümü yanlıştır..ve bilinçli olarak bu hatalar yapılmaktadır..kurulu bir devletin üzerine bir tuğla koyacaklarına olan bir devletin tüm sistemini yıkıp hem dış bağlantılı hemde kendi istedikleri bir devlet kurmaya çalışıyorlar..sonuç olarak kaybeden bu ülkede yaşayan insanlardır..tam tersi askerlik uzatılmalı askeri harcamalar çoğaltılmalıdır..anadoluda güçlü bir ordunuz yoksa diğer yaşayan medeniyetler gibi tarihe gömülürsünüz..
artık yürürlüğe girsede herkes rahat etse
bi karar verin artik
Diğer Haberler
Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Ahmet Şık paylaşımı

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Ahmet Şık paylaşımı

Hava durumu için korkutan uyarı: 'Yıldırımlar artacak'

Hava durumu için korkutan uyarı: 'Yıldırımlar artacak'

Kadıköy'de yaşlı kadını 'kediciksin' diye dolandırdılar

Kadıköy'de yaşlı kadını 'kediciksin' diye dolandırdılar

İstanbul'da harekete geçildi! Bir 'piramit yapı' sistemine daha operasyon

İstanbul'da harekete geçildi! Bir 'piramit yapı' sistemine daha operasyon

Mahkeme cani sevgililere müebbet verdi! '3 günlük bebeğin hareket etme kabiliyeti yok'

Mahkeme cani sevgililere müebbet verdi! '3 günlük bebeğin hareket etme kabiliyeti yok'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.